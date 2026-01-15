鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-15 22:44

美股主要指數周四 (15 日) 開盤走高，在台積電亮眼財報與樂觀展望帶動下，晶片與科技股全面反彈，協助市場擺脫連兩日下跌陰霾。標普 500 與那斯達克指數同步上揚，半導體族群表現最為突出；與此同時，投資人也消化摩根士丹利與高盛等大型銀行財報，為本季銀行股財報季畫下句點。債市方面，短天期公債價格走弱，反映經濟數據偏強下，市場對降息預期略有調整。

截稿前，道瓊工業指數跌近 0.04%，那斯達克綜合指數跌近 190 點或近 0.8%，標普 500 指數跌近 0.5%，費城半導體指數跌逾 1.0%。台積電 ADR 漲逾 4%。

那斯達克 100 指數期貨由跌轉升，一度上漲 1%。台積電表示，2026 年資本支出將至少增加 25%，上看 560 億美元，並預期營收成長速度將快於市場原先估計，帶動 AI 族群氣氛明顯改善。標普 500 指數期貨上漲 0.5%，歐洲 Stoxx 600 指數也在科技股帶動下改寫新高。

台積電點燃 AI 信心 半導體設備股領漲

半導體設備類股成為盤面領頭羊。台積電最大設備供應商艾司摩爾 (ASML) 在阿姆斯特丹股市大漲逾 6%；台積電供應鏈的應用材料 (AMAT-US) 與科林研發 (LRCX-US) 在美股盤前漲幅皆超過 7%。AI 權值股如輝達 (NVDA-US) 與 Alphabet(GOOGL-US)同步走揚，但漲幅相對溫和。

Principal Asset Management 投資組合經理人弗蘭森 (Martin Frandsen) 表示，在 2025 年股市強勁上漲後，市場正嘗試找出 2026 年的潛在贏家，年初出現高度波動並不罕見。

初領失業金下滑 殖利率走高、金屬回落

美國公債延續跌勢，主因最新公布的初領失業金人數意外下降，顯示就業市場仍具韌性，促使投資人略微調整今年的降息預期。兩年期美債殖利率上升 4 個基點至 3.55%，美元指數小幅上揚 0.2%。

Yardeni Research 創辦人雅德尼 (Ed Yardeni) 指出，銀行股去年大漲後，短線可能出現「買在預期、賣在事實」的整理，但基本面並未惡化。

商品市場則出現降溫跡象。此前推升貴金屬創高的漲勢暫歇，白銀下跌逾 2%，黃金與白金同步走低；基本金屬走弱，銅價回落至每公噸 1.3 萬美元附近。原油方面，布蘭特原油重挫逾 4%，跌破每桶 64 美元，主因伊朗承諾不處決示威者，緩解市場對美國總統川普可能介入的憂慮。

截至台北時間周四（15 日）22 時許：

焦點個股：

摩根士丹利 (MS-US) 早盤股價上漲 3.55%，至每股 187.21 美元

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 周四美股盤前公布 2025 會計年度第四季 (截至 12/31) 與全年財報，受惠於投資銀行業務強勁復甦與財富管理業務持續成長，單季獲利與營收雙雙優於市場預期。值得注意的是，該行去年第四季淨利年增近兩成，全年更繳出創紀錄的獲利表現，顯示其多年布局的業務結構在市場波動中發揮成效。

高盛 (GS-US) 早盤股價上漲 1.27%，至每股 944.51 美元

高盛 (Goldman Sachs) 周四美股盤前公布 2025 會計年度第四季 (截至 12/31) 財報，受惠於股票交易、投資銀行與資產與財富管理業務表現強勁，單季獲利優於市場預期，並同步調升季度股利至每股 4.50 美元。儘管出售 Apple Card 業務拖累營收表現，但華爾街核心業務動能持續增強，顯示高盛已擺脫消費金融挫折，重新站穩投行本業。

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價上漲 6.43%，至每股 1,347.85 美元

艾司摩爾 (ASML) 盤前股價漲逾 6%，開盤勢創歷史新高。此前其亞洲同業台積電 (TSM-US)(2330-US) 去年 Q4 業績超預期，對 2026 年的展望亦超預期。另外，摩根大通發布研報稱，受來自台積電和三星電子的訂單推動，預計艾司摩爾去年第四季訂單將達到 70 億歐元，較市場共識預期高出約 4%。該行維持對艾司摩爾美股的「增持」評級，目標價為 1,518 美元。此目標價較該股 1 月 14 日收盤價約有 20% 的上漲空間。

今日關鍵經濟數據：

美國去年 11 月進口物價指數月增率報 0.4%，預期 - 0.1%，前值 0%

美國去年 11 月出口物價指數月增率報 0.5%，預期 0.2%，前值 0%

美國上周初領失業金人數報 19.8 萬，預期 21.5 萬，前值 20.7 萬

美國上周續領失業金人數報 188.4 萬，預期 189.3 萬，前值 190.3 萬

美國 1 月費城聯準銀行製造業指數報 7.7，預期 0.8，前值 - 3.7

華爾街分析：

知名創投 a16z 的共同創辦人 Ben Horowitz 表示，有關「AI 熱潮是否是泡沫」的辯論根本搞錯重點。 AI 比過去所有科技浪潮都大，包括網路。驚人的高估值不能只看表面，要看實際發生什麼事。