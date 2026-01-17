鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-17 06:44

黃金周五 (16 日) 下挫，投資人在近期屢創新高之後選擇獲利了結，而地緣政治緊張減緩的跡象，進一步打壓黃金作為避險資產的魅力。

〈貴金屬盤後〉黃金遭獲利了結連跌兩日 本周仍有近2%漲幅 (圖:Shutterstock)

黃金現貨價下跌 0.5%，報每盎司 4592.29 元，盤中曾低至 4536.49 美元。

不過，黃金現貨價周三曾觸及破紀錄的 4642.72 美元，本周仍累計上漲 1.9%，是連續第二周周線收紅。

2 月交割的黃金期貨下跌 0.6%，報每盎司 4595.40 美元。

Marex 分析師 Edward Meir 說：「在連續數周大漲後，大宗商品整體回落，出現一些獲利了結。中東緊張局勢緩解，也使黃金以及其他金屬、尤其是白銀，失去一部分的地緣政治溢價。」

隨著伊朗抗議活動平息、美國總統川普轉為觀望態度、俄羅斯總統普丁介入斡旋，地緣政治緊張局勢似乎有所緩和。

根據 LSEG 匯編的數據，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在上半年可能維持利率不變，首次降息 25 個基點 (1 碼) 的時間點預估落在 6 月。

Meir 說：「我仍認為，金價在今年某個時間點有機會觸及 5,000 美元，但這段期間也會出現較大幅度的回檔。」

其他貴金屬交易

現貨白銀下挫 2.9% 至每盎司 89.65 美元，但本周仍大漲超過 12%，並在周四觸及 93.57 美元的歷史高點。

現貨白金挫跌 3.3%，報每盎司 2330.67 美元，周線收高。

現貨鈀金下跌 0.6%，報每盎司 1790.78 美元。