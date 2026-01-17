〈貴金屬盤後〉黃金遭獲利了結連跌兩日 本周仍有近2%漲幅
鉅亨網編譯余曉惠
黃金周五 (16 日) 下挫，投資人在近期屢創新高之後選擇獲利了結，而地緣政治緊張減緩的跡象，進一步打壓黃金作為避險資產的魅力。
Marex 分析師 Edward Meir 說：「在連續數周大漲後，大宗商品整體回落，出現一些獲利了結。中東緊張局勢緩解，也使黃金以及其他金屬、尤其是白銀，失去一部分的地緣政治溢價。」
隨著伊朗抗議活動平息、美國總統川普轉為觀望態度、俄羅斯總統普丁介入斡旋，地緣政治緊張局勢似乎有所緩和。
根據 LSEG 匯編的數據，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 在上半年可能維持利率不變，首次降息 25 個基點 (1 碼) 的時間點預估落在 6 月。
Meir 說：「我仍認為，金價在今年某個時間點有機會觸及 5,000 美元，但這段期間也會出現較大幅度的回檔。」
其他貴金屬交易
摩根大通周五指出，銀價正面臨大幅回檔風險，原因包括非美國地區供應放鬆、ETF 流出、工業需求趨於疲軟，以及中國貿易管制趨緊等風險上升。
