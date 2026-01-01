選擇權到期在即！美股平靜表象下暗藏變盤訊號
鉅亨網編譯段智恆
根據《路透》報導，美國股市長時間維持低波動走勢後，市場人士認為，隨著本周五 (16 日) 每月選擇權到期日到來，壓抑盤勢的力量可能逐步解除，未來幾天美股出現較大幅度漲跌的機率正在升高，市場波動度有機會自近一年低檔回升。
選擇權讓投資人可在特定日期前，以固定價格買進或賣出標的資產。雖然大型選擇權到期每月都會出現，但本次特別受到關注，主因是美股指數接近歷史高點，卻長時間陷入區間整理。標普 500 指數目前徘徊在 7,000 點附近，若突破將改寫新高紀錄。
根據 LSEG 資料與《路透》分析，衡量標普 500 短期波動的 10 日波動率，近日下滑至 8.1%，接近過去一年低點，約為 52 周平均值 17% 的一半，也讓市場對未來波動的預期降至一年來最低水準。
選擇權部位壓抑行情 到期後效應恐減弱
選擇權市場專家指出，近期股市表現相對沉悶，與交易人策略密切相關。部分投資人持續賣出標普 500 指數的買權，同時在個股選擇權中布局波動，押注財報季將帶動個別股票出現明顯走勢，而整體指數則維持平穩。
這類指數買權賣壓，有助壓低整體市場波動。當選擇權造市商因賣出買權而處於「多頭伽瑪」(Net Long Gamma) 部位時，為維持中性風險，往往在股市上漲時賣出期貨、下跌時買進期貨，形成「逢高賣、逢低買」的機制，進一步將指數鎖在狹幅區間內。
市場人士指出，隨著本周五選擇權到期，這股抑制波動的力量可能減弱，讓指數走勢有機會恢復更大的彈性。歷史數據顯示，過去一年中，選擇權到期後的一周，標普 500 平均波動幅度達到 2%，高於一般周平均的 1.5%。
多重事件催化 個股波動風險升高
除了選擇權到期，市場未來幾天也將面臨多項可能牽動行情的重要事件，包括最高法院是否就川普政府關稅合法性作出裁決、聯準會 (Fed)1 月利率會議，以及司法部近期針對聯準會主席鮑爾的調查進展，均可能成為市場波動的觸發點。
市場策略師指出，相較於指數選擇權，個股選擇權到期更值得關注。部分熱門股票在本次到期日，未平倉合約中有相當高比例將同步結算，可能放大股價短線漲跌幅度。以輝達 (NVDA-US) 與特斯拉 (TSLA-US) 為例，約有多達四分之一的選擇權部位將於本周五到期。
分析人士認為，當這些個股選擇權部位解除後，造市商的避險行為可能改變，進而對現貨價格產生更明顯影響，使個別股票在短期內出現較劇烈波動。
