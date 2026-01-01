鉅亨網編譯段智恆 2026-01-17 03:00

根據《路透》報導，美國股市長時間維持低波動走勢後，市場人士認為，隨著本周五 (16 日) 每月選擇權到期日到來，壓抑盤勢的力量可能逐步解除，未來幾天美股出現較大幅度漲跌的機率正在升高，市場波動度有機會自近一年低檔回升。

選擇權到期在即！美股平靜表象下暗藏變盤訊號(圖：REUTERS/TPG)

選擇權讓投資人可在特定日期前，以固定價格買進或賣出標的資產。雖然大型選擇權到期每月都會出現，但本次特別受到關注，主因是美股指數接近歷史高點，卻長時間陷入區間整理。標普 500 指數目前徘徊在 7,000 點附近，若突破將改寫新高紀錄。

‌



根據 LSEG 資料與《路透》分析，衡量標普 500 短期波動的 10 日波動率，近日下滑至 8.1%，接近過去一年低點，約為 52 周平均值 17% 的一半，也讓市場對未來波動的預期降至一年來最低水準。

選擇權部位壓抑行情 到期後效應恐減弱

這類指數買權賣壓，有助壓低整體市場波動。當選擇權造市商因賣出買權而處於「多頭伽瑪」(Net Long Gamma) 部位時，為維持中性風險，往往在股市上漲時賣出期貨、下跌時買進期貨，形成「逢高賣、逢低買」的機制，進一步將指數鎖在狹幅區間內。

市場人士指出，隨著本周五選擇權到期，這股抑制波動的力量可能減弱，讓指數走勢有機會恢復更大的彈性。歷史數據顯示，過去一年中，選擇權到期後的一周，標普 500 平均波動幅度達到 2%，高於一般周平均的 1.5%。

多重事件催化 個股波動風險升高

除了選擇權到期，市場未來幾天也將面臨多項可能牽動行情的重要事件，包括最高法院是否就川普政府關稅合法性作出裁決、聯準會 (Fed)1 月利率會議，以及司法部近期針對聯準會主席鮑爾的調查進展，均可能成為市場波動的觸發點。