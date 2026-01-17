美國：加拿大會後悔允中國電動車進入市場

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-17 06:51

據《路透》報導，川普政府官員周五 (16 日) 表示，加拿大允許中國最多出口 4.9 萬輛電動車進入其市場，未來將為此決定感到後悔，而這些車輛也不會被允許進入美國。

美國運輸部長達菲認為加拿大日後將後悔開放中國電動車(圖：Reuters/TPG)

美國運輸部長達菲 (Sean Duffy) 在俄亥俄州一座福特汽車工廠，與其他政府官員共同出席一場宣傳降低汽車負擔成本的活動時表示，「我認為他們日後回頭看這個決定時，一定會後悔把中國汽車引入他們的市場。」

加拿大於 2024 年對中國電動車祭出 100% 關稅，跟進美國的類似措施。然而，加拿大近期允許中國電動車進口的舉動，引發美國警惕，擔心這將在華府對加拿大汽車與零組件採取愈發強硬立場之際，反而協助中國在北美取得更大的立足點。

美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 表示，這批數量有限的車輛，不會影響美國汽車公司對加拿大的出口。

他談到，「我不認為這會干擾美國對加拿大的供應。那些車是去加拿大的——不會來到美國。」

葛里爾在另一場 CNBC 訪談中形容，加拿大的決定「存在問題」，並補充道，「我們在美國不販售大量中國車是有原因的，因為我們設有關稅，來保護美國汽車工人及美國民眾免於這些車輛的衝擊。」

根據這項新協議，加拿大總理卡尼 (Mark Carney) 表示，他預期中國將在 3 月 1 日前，把對加拿大芥花籽的關稅下調至合計約 15%。

對此，葛里爾質疑該協議的長期效果。他表示，「我認為從長遠來看，他們不會喜歡自己做出這樣的交易。」

葛里爾指出，2025 年 1 月通過的相關規定，針對具備網路連線與導航系統的車輛，已對中國車進入美國市場形成重大障礙。

他表示，「我認為他們很難在這裡營運。美國對車輛及其系統的資安有相關規範，我認為中國廠商要符合這類規定並不容易。」

相較之下，美國總統川普曾表示，他希望中國汽車製造商能到美國設廠生產。

不過，美國兩大黨的國會議員普遍對中國車持強烈反對立場，美國主要車廠也警告，中國對美國汽車產業構成威脅。