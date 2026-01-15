鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2026-01-15 22:58

根據美國勞工部（DOL）周四（15 日）公布數據，上周初領失業救濟金人數意外降至去年 11 月以來最低，顯示年初裁員並未明顯增加，不過數據可能仍受假期波動影響。

美國上周初領失業金人數四周移動平均值寫兩年來新低。(圖：彭博)

‌



截至 1 月 10 日當周，經季節調整後初領失業金人數為 19.8 萬人，低於市場預期的 21.5 萬人，較前周修正後的 20.7 萬人減少 0.9 萬人。4 周移動平均值為 20.5 萬人，也是自 2024 年 1 月 20 日以來該數值的最低點。

截至 1 月 3 日當周，經季節調整後續領失業金人數為 188.4 萬人，低於市場預期的 189.9 萬人，較前周修正後的 190.3 萬人減少 1.9 萬人。4 周移動平均值為 188.925 萬人，較前周修正平均減少 0.025 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

最新數據顯示，儘管百事可樂（PEP-US）和 Meta（META-US）等多家大型企業最近宣布裁員計畫，但這些裁員尚未轉化為大規模失業潮。密西根大學調查顯示，消費者對勞動市場仍感悲觀，近三分之二預期未來一年失業率將上升。

勞動市場處於觀望狀態

經濟學家指出，這次失業救濟申請意外下降，可能反映年底假期前後數據季節性調整的持續挑戰，勞動市場動態變化不大，裁員維持低檔但招聘遲緩。

經濟學家表示，美國總統川普積極的貿易和移民政策已降低勞動力的需求和供給。企業也因大量投資 AI 而不確定人力需求，抑制了招聘意願。

聯準會周三公布的褐皮書報告指出，1 月初「就業人數大致持平」。多個地區「報告臨時工使用增加，一位受訪者表示這讓他們『在不確定時期保持彈性』」。

聯準會補充，當企業招聘時，「主要是填補空缺而非創造新職位」。