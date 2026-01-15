鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-15 23:40

綜合外媒報導，國際油價周四 (15 日) 大幅下挫，在美國總統川普釋出對伊朗局勢暫採觀望態度後，市場對中東衝突升高的憂慮降溫，先前累積的地緣政治風險溢價快速消退。

截稿前，3 月交割的布蘭特原油期貨重挫 4.45%，至每桶 63.60 美元；2 月交割的美國西德州中級原油 (WTI) 期貨也挫跌 4.61%，至每桶 59.19 美元。

(圖：ZeroHedge)

市場人士指出，油價先前因伊朗局勢緊張、委內瑞拉與哈薩克供應干擾而大幅走高，如今在短線不確定性降低下，價格出現明顯修正。

川普釋觀望訊號 地緣政治風險溢價回吐

川普表示，他已獲知伊朗鎮壓抗議活動中的殺戮行為正在減緩，降低美國立即採取軍事行動的必要性，並暗示短期內不會對伊朗動武。相關說法緩解市場對伊朗原油供應與重要航道可能中斷的擔憂。

稍早市場一度預期衝突升級，伊朗曾短暫關閉領空，美軍在區域內的部署動向也引發外界臆測。不過，美國官員與媒體報導指出，川普已向國安團隊表明，若行動，將要求迅速且具決定性的結果，避免陷入長期衝突，但目前尚未做出最終決策。

分析師表示，伊朗相關發展是近期油價上漲的主要推手之一，如今緊張情勢暫時降溫，市場「風險溢價階梯」隨之滑落。不過，部分分析仍認為，局勢依舊脆弱，油價短期波動性恐持續存在。

供需與資金面交錯 油市震盪加劇

除地緣政治因素外，近期油價劇烈波動也受到資金流向影響。市場選擇權部位快速累積，多空拉鋸放大價格漲跌幅度。此前油價在新年以來走高，除伊朗因素外，也反映 OPEC 第四大產油國局勢動盪、委內瑞拉供應回升不確定性，以及哈薩克黑海出口受無人機攻擊、天候與維修影響而受阻。

基本面方面，美國能源資訊署 (EIA) 最新數據顯示，上周美國原油與汽油庫存增幅高於市場預期，對油價形成壓力。另一方面，委內瑞拉已開始逆轉部分在美國制裁下實施的減產措施，原油出口逐步恢復，也增加供給端變數。