鉅亨網編譯段智恆 2026-01-16 00:10

根據《彭博》報導，美國公債殖利率周四 (15 日) 走高，主因最新初領失業金數據意外下降，顯示就業市場仍具韌性，動搖市場對聯準會 (Fed) 今年降息時點的預期，短天期公債殖利率漲勢尤為明顯。

Fed降息恐再等等！初領失業金意外下滑 美債殖利率走高(圖：REUTERS/TPG)

美國上周初領失業金人數降至低於經濟學家預估的水準，被市場解讀為就業動能依舊強勁，使 Fed 本月可能暫停降息、甚至最快要到年中之後才會再度行動的看法升溫。對貨幣政策最為敏感的 2 年至 5 年期美債殖利率，當日大致上揚約 3 個基點，儘管漲幅較盤中高點有所收斂。

隨著數據出爐，債券交易員調降對年中降息與年底再度降息的押注，但市場仍接近完全反映今年將有兩次降息的可能性。瑞穗銀行宏觀策略主管 Jordan Rochester 指出，這項數據有助於強化近期市場逐漸成形的「在新任 Fed 主席上任前不降息」敘事。

Fed 主席鮑爾任期將於 5 月屆滿，美國總統川普已表示，將提名一位配合其降息主張的繼任人選。市場認為，這一政治變數也為短期利率前景增添不確定性。

在期限結構方面，2 年期公債殖利率一度上升 4 個基點至約 3.5%，而 10 年至 30 年期公債殖利率漲幅相對有限，並自高點回落，導致殖利率曲線略為趨平。摩根大通 (JPM-US) 與道明證券等華爾街機構近期押注短天期殖利率相對長天期走高，反映對 Fed 維持利率不變時間可能長於原先預期的判斷，這一布局與過去一年市場盛行的「殖利率曲線變陡」交易形成對比。

Fed 自去年 9 月以來已三度降息，以因應勞動市場轉弱跡象，但在通膨仍高於 2% 目標的情況下，相關決策爭議不斷。去年 12 月的降息決策中，有兩名官員投下反對票，主張按兵不動，另有一名官員支持更大幅度的調降。

儘管本周稍早公布的通膨數據偏軟、去年 12 月失業率降幅超出預期，一度支撐市場對降息的期待，但近期已有多家華爾街銀行，包括摩根士丹利、巴克萊 (BCS-US) 與花旗(C-US)，將 Fed 降息時點預估延後至 2026 年。摩根大通策略師更指出，已不再預期 Fed 今年降息，並認為明年反而存在升息風險。