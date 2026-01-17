鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2026-01-17 05:21

綜合外媒周五（16 日）報導，美國聯準會（Fed）副主席傑佛森（Philip Jefferson）同日發言，被解讀為暗示 1 月 27 至 28 日會議將維持利率不變。他表示對經濟、勞動市場和通膨「審慎樂觀」。

傑佛森在佛州博卡拉頓（Boca Raton）一場活動中表示：「雖然我不想預判會議決定，但我認為，目前的政策立場讓我們能根據最新數據、演變中的前景及風險平衡，妥善決定進一步調整政策利率的幅度和時機。」

‌



這是傑佛森自去年 11 月以來首度公開談論貨幣政策。當時 Fed 尚未啟動連續三次各降息 1 碼的行動，目前政策利率已降至 4.25% 至 4.5% 區間。

政策立場接近中性

傑佛森在去年 12 月以 9 比 3 的多數票支持降息。他周五的談話呼應 Fed12 月會後聲明中關於未來調整「幅度和時機」的措辭，外界普遍解讀為今年初將暫停進一步行動的訊號。

傑佛森表示，去年的降息行動是「平衡持續高於目標的通膨上行風險，以及勞動市場惡化下行風險的正確步驟」。他認為，這種政策立場讓經濟「處於良好位置」。

傑佛森加入越來越多認為 Fed 目前利率設定能妥善平衡就業和通膨風險的官員行列。在完成 2025 年三次降息後，現在只有鮑曼（Michelle Bowman）和米蘭（Stephen Miran）主張央行本月不應暫停降息。

經濟與通膨展望

傑佛森預期，今年經濟成長率可能維持在 2% 左右，去年 12 月為 4.1% 的失業率可望保持穩定。通膨儘管存在上行風險，仍可望回到朝 Fed 2% 目標邁進的可持續路徑。

他指出，儘管去年核心商品價格上漲，但關稅對通膨的影響不會持久。他認為這合理預期只是「價格水準的一次性轉變」，特別是在通膨預期仍穩定的情況下。

他表示，近期服務業和住房成本數據顯示，通膨正朝 Fed 2% 目標邁進。勞動市場方面，儘管下行風險上升，他仍預期 2026 年失業率將維持穩定。