【一分鐘看圖論市】 為經濟衰退做好準備

3 月 ISM 製造業指數持續下滑至 46.3，歷史經驗告訴我們，當 ISM 製造業指數低於 45 時，即是經濟衰退的開始，企業盈餘面臨衰退風險，建議投資人布局安全性資產，提前做好準備。

資料來源：BofA Global Investment Strategy；資料日期：2023/04/05。

衰退聲響，債市迎春

美國經濟陷入技術性衰退，公債殖利率持續下行，債市買氣得以延續。根據 EPFR 統計，上週債券型基金累計淨流入金額高達 141 億美元。無獨有偶，高端私人銀行客戶已提前部署。以美銀美林為例，其私人銀行客戶過去 3 季度累積淨流入債券型基金規模高達 1300 億美元。

資料來源：BofA Global Investment Strategy。資料日期：2023/04/05。

全球金融市場重點回顧 (04/01~04/07)

【成熟市場】

美國 3 月 ISM 製造業指數連續 5 個月萎縮，低於預期

3 月 ISM 製造業指數下滑至 46.3，低於市場預期的 47.5，創下 2020 年 5 月以來最低，觀察指數細項，新訂單指數大幅萎縮，從前月的 47.0 下降至 44.3。

美國 3 月 ISM 非製造業指數下滑，低於預期

3 月 ISM 非製造業指數下滑至 51.2，遠低市場預期的 54.5。觀察指數細項，新訂單指數大幅疲軟，從前月的 62.6 暴跌至 52.2，數據顯示雖仍在擴張區間，但需求大幅放緩。

美國 3 月非農就業人數放緩、失業率下降

3 月非農就業新增人數報 23.6 萬人、失業率下降至 3.5%，略優於市場預期；而市場關注的薪資增幅月增 0.3%、年增 4.2%，略低於預期。觀察細項，招聘仍集中在休閒和酒店以及醫療保健等少數行業。

升息循環暫停，澳洲央行維持政策利率不變

澳洲準備銀行 (RBA) 周二 (4 日) 將現金利率維持在 3.6% 不變，暫停持續幾乎一年的緊縮循環，但強調若有必要隨時準備恢復升息。

【新興市場】

OPEC+ 無預警宣布減產

OPEC+ 週日（2 日）意外宣布 5 月起至年底將進一步減產約 116 萬桶原油 / 日 ，根據路透社預估 OPEC+ 的減產總量將達到 366 萬桶 / 日，相當於全球需求的 3.7%。

印度央行意外維持政策利率不變

印度央行在連續 6 次升息後，因近期全球銀行業動盪，全球經濟前景的不確定性增加，故出人意料地維持政策利率不變，央行表示，其政策立場仍側重於「退出寬鬆政策」，暗示如有必要，可能考慮進一步升息。

【匯率】

衰退擔憂瀰漫，美債殖利率大幅走低

10 年期公債殖利率本週下跌 6.87%，來到 3.305%。

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