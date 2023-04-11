鉅亨美股雷達：市場持續評估Fed政策動向 蘋果15吋MacBook Air傳將上市

美股重要看點：

市場等待通膨數據並持續評估 Fed 政策動向。美國 10 年期公債殖利率來到 3.391%。美股期貨週二 (11 日) 上升，道瓊期貨漲 0.11%，標普 500 期貨漲 0.16%，那斯達克 100 期貨漲 0.16%。

投資人將評估一系列聯準會 (Fed) 下官員的講話。芝加哥 Fed 分行行長古爾斯比、費城 Fed 行長哈克和明尼亞波利斯 Fed 行長什卡里將於周二發表講話。投資人將觀察他們的評論，以尋找有關 Fed 對通膨和貨幣政策預期的線索。

在上周五 (7 日) 公布強勁的美國非農報告後，對 Fed 下月升息的預期進一步升溫，如今交易員認為聯準會下月升息 1 碼的機率已超過 80%。

與 Fed 會期掛鉤的利率交換合約定價顯示，央行在 5 月 3 日將政策利率調升至 5%-5.25% 的機率超過 80%，且 5 月互換合約的利率已上升至略高於 5.03%，較上次升息以來的有效政策利率高出 20 個基點。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周一 (10 日) 出席紐約大學一場活動時，反駁對於銀行業壓力是由 Fed 激進升息所造成的說法。

他認為，Fed 的升息步調並非 3 月兩家銀行倒閉的背後原因，這兩家銀行存在個別問題，不太可能反映整個金融體系的廣泛趨勢。

威廉斯還說，從歷史經驗來看，當銀行體系出現壓力，銀行可能會收緊信貸，進而影響消費支出和就業，但現在還沒有看到任何信貸緊縮的明確跡象，也不了解一旦發生這種情況，影響會有多大。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 表示，雖然美國銀行系統遭遇擠兌引發的紅燈警告已經過去，但政策制定者現在就宣布任務完成，還為時尚早。他認為，銀行系統未來將變得更加謹慎，可能會導致信貸大幅收縮，進一步提高經濟衰退風險。

「這一切導致了令人不安的情況，即我們正處於信貸緊縮的風口浪尖，這種緊縮將在未來幾季持續，並可能在今年年底或明年初達到頂峰，這種情況並不容易由政府政策所遏制。」伊爾艾朗說道。

美企第一季財報季將在本周五開跑，高盛認為，這將是 2020 年疫情爆發以來最黯淡的財報季。根據 FactSet 訪調分析師的平均預測，美企第一季營業利益預估將下滑 6.8%，如果成真，代表企業獲利連兩季萎縮，而且是 2020 年第 3 季萎縮 30% 以來最差表現。去年第 4 季萎縮 4.6%。

曾預言次貸風暴和通膨飆升的避險基金大亨辛格 (Paul Singer) 表示，美國經濟面臨「異常危險和混亂的時期」，衰退風險依然巨大，低資產投資報酬率將持續一段時間。

在這樣的背景下，辛格認為風暴正在醞釀中，投資人能去的避風港所剩不多，此刻配置一些黃金是合理的。他不偏好加密貨幣，認為許多加密幣本身價值接近零。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

知名分析師、研調機構 DSCC 執行長 Ross Young 週一 (10 日) 透露，蘋果 15 吋 MacBook Air 將在 4 月底或 5 月初問世。

Young 週一在推特向付費用戶發布有關 15 吋 MacBook Air 的消息，他指出，蘋果 15 吋 MacBook Air 螢幕會是歷代 MacBook Air 以來最大尺寸，這款新機將從 2 月份開始生產，3 月份有所增加。蘋果計劃在 4 月再次增加生產，可能在 4 月底或 5 月初推出。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

知情人士表示，美大型飛機製造商波音 (BA-US) 計畫至 2025 年 1 月前，將旗下最暢銷的 737 MAX 客機產量恢復到 2019 年疫情爆發前的水準。

該公司期望到 2025 年或 2026 年將產量恢復到 50 輛左右。目前波音 737 MAX 每月產量為 31 架。若是波音成功提升 737 MAX 產量至每月 52 架，波音窄體客機市占率將達到 40% 。

BA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

超級瑪利歐兄弟電影版打破票房預期，激勵電影院股飆升，也帶動康卡斯特 (CMCSA-US) 和任天堂 (NTDOY-US) 上漲。

根據票房統計查詢網站 Box Office Mojo 的數據，這部由任天堂和康卡斯特旗下動畫電影公司 Illumination 和環球影業製作，在復活節長周末的美國國內票房收入為 2.046 億美元，全球票房收入為 3.77 億美元。