加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/2/8）

野村腳勤觀點：

■電動車迎來三國競爭時代

近期電動車霸主特斯拉宣佈全球大降價，平均降幅從 1%-20% 不等，震撼了電動車市場，這般看似自廢武功之舉，其實也突顯了電動車市場目前的處境。據研調機構 TrendForce 估計，2023 年電動車市場將迎來爆發，預估到 2025 年電動車滲透率將來到 40%，雖然市場依舊是一片藍海，但隨著傳統車廠加入競爭，過往的先行者優勢也被逐漸拉近，在誰都沒有突破性的技術之前，降價搶市占率必然將成為主流，因為只要此刻搶得先機，未來黃金期就能有主導的話語權。對投資人而言，除了買車便宜之外，這也是挑選贏家的契機，因為只有體質好、營業利潤高的企業才能在降價戰中生存，目前來看這類企業仍是少數，未來電動車很可能成為少數巨頭鼎立，搶佔市場的三國時代。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一） 美國通膨放緩：12 月 CPI 年增 6.5% 低於市場預期，通膨放緩仍是市場最大利多因素

（二） 中國經濟復甦：IMF 小幅上調 2023 年全球經濟成長至 2.9%，看好中國開放帶動經濟復甦

（三） 外資回流台股：外資看好中國復甦，資金已快速回流亞太股市，台股權值股可望受惠資金浪潮

●大盤利空因素：

（一） 非農就業數據大增：美國 1 月非農就業新增 51.7 萬人遠超過預期，聯準會仍有維持長時間高利率底氣

（二） 經濟有放緩壓力：美國 1 月 ISM 製造業 PMI 放緩 47.4 遜於預期，經濟仍面臨挑戰

（三） 企業獲利下修：台股 2023 年獲利下修，預估第一季財報數字不佳，壓抑指數反彈動能

●短線漲幅多已滿足，需求何時復甦將是續漲關鍵

1 月份加權指數上漲 8%，重新站回萬五之上，這波漲勢主要在於去年的利空事件持續改善，一切都符合市場預期，包括：美國通膨持續放緩、中國解封引領經濟復甦、資金重新回流亞洲市場等，唯一美中不足的地方是，基本面還沒有看到落底的跡象，台灣 1 月出口額年減 21.2%，製造業 PMI 也持續放緩，預期隨著接下來第一季財報公布，大盤很可能還是會面臨漲多修正。不過目前市場對於下半年的復甦仍然樂觀，展望也都已看到 2024 年，包括近期很夯的 ChatGPT 等 AI 概念，以及 EV、Server 等產業，到時今年的低基期反而會成為反彈的助力，因此若接下來指數拉回也不必擔心，從長線來看這將是非常好的逢低布局機會。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2023/1/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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