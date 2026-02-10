歷史性轉折！中國三大電信商棄輝達AI晶片 中國移動首次大規模採購華為昇藤910B

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-10 11:40

中國三大電信商之一的中國移動 (600941-CN)(00941-HK)(CHL-US) 近日與華為簽署價值 2200 萬美元的 AI 晶片採購協議，大規模引入昇騰 910B 訓練卡及 Atlas 800 訓練伺服器，用於建造省級智算中心與 5G-A 核心網 AI 推理節點，此舉標誌著中國電信巨頭首次棄用輝達 H200 晶片，全面轉向國產算力方案，實現通訊基礎設施領域的重大突破。

中國三大電信商棄輝達AI晶片 中國移動首次大規模採購華為昇藤910B(圖:shutterstock)

根據協議，中國移動將購買約 1800 顆昇騰 910B 晶片及 200 台 Atlas 800 伺服器，部署於廣東、浙江、江蘇三省智算節點，重點應用於網路流量預測、基地台智慧節能及邊緣 AI 推理場景。

華為也承諾本季完成交付，並提供 MindSpore 框架遷移支持，確保現有 PyTorch 模型無縫切換。

中國移動技術負責人表示，選擇昇騰 910B 並非單純出於成本考量，而是基於「供應鏈安全優先」策略。由於 H200 進口許可懸而未決，面臨潛在關稅及審查風險，業者無法承受算力基礎設施斷供風險。

根據實測數據顯示，昇騰 910B 在 5G-A 網路流量預測情境中，推理延遲較 H200 僅高出 15%，單卡成本僅為後者的 38%。

此次合作被視為昇騰 910B 首次進入營運商核心網採購清單，標誌著其通過電信級可靠性驗證 (7×24 小時運行、99.999% 可用性及寬溫環境適應性)，相當於獲得國家關鍵基礎設施准入資格。

券商分析指出，若中國移動 AI 算力支出比重提升至 5%，一年採購規模可達人民幣 90 億元，國產替代空間龐大。

產業預估，2026 年營運商 AI 晶片市場中，中國國產佔比將從 2024 年的 12% 躍升至 40%，成為替代速度最快的領域。