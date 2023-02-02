加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2023/1/31）

野村腳勤觀點：

■AI 競賽白熱化，高階晶片需求升溫

近期市場最熱門的話題，莫過於由美國人工智慧研究實驗室「OpenAI」所推出的聊天機器人「ChatGPT」。相比於以往像機器更多的 AI，ChatGPT 展現了寫程式、創作、修改文法錯誤等更人性化的應用，這次發表不僅被視為 AI 領域的大突破，更再度點燃了 AI 的戰火，包括百度可能在 3 月推出類似的聊天機器人服務，Google 也傳言將加速推出 AI 搜尋引擎，期待能拔得 AI 發展的頭籌。但無論最後是誰勝出，AI 晶片等高階晶片需求將迎來爆發，以目前 ChatGPT 的計算力而言，推估至少導入了上萬顆的高階 GPU，未來的數量也會只增不減，這也代表隨著 AI 持續發展，以護國神山為首的台灣供應鏈企業，將有望成為 AI 潮流下的最大受惠者。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一） 美國通膨放緩：12 月 CPI 年增 6.5% 低於市場預期，通膨放緩仍是市場最大利多因素

（二） 中國解封帶動經濟復甦：IMF 小幅上調 2023 年全球經濟成長至 2.9%，看好中國開放帶動經濟復甦

（三） 外資回流台股：外資看好中國復甦，資金已快速回流亞太股市，台股權值股可望受惠資金浪潮

●大盤利空因素：

（一） 庫存仍在高位：多家企業表示庫存調整進度一般，需求尚未明朗之下，庫存落底時間恐有變數

（二） 經濟有放緩壓力：美國今年衰退機率近 5 成，12 月 ISM 製造業 PMI 遜於預期，經濟仍面臨挑戰

（三） 企業獲利下修：台股去年 Q4 及今年 Q1 財報數字預估遜於預期，壓抑指數反彈動能

●市場利空反應平淡，短線注意漲多後拉回

春節期間美國通膨數據放緩、中國加速解封的利多支持下，台股開春第一天果然喜迎紅盤，加權指數重新站回萬五之上，然而高興沒能持續兩天，隔日指數便再次拉回。實際上春節期間美股財報表現大多遜於預期，市場對此卻未有太多反應，即便通膨放緩是不會改變的最大利多，但與此同時基本面的利空依然存在，加上聯準會可能不時出來放鷹，當指數漲到滿足點後，市場便會反映利空而修正，就如同這兩天的大盤一樣，預估上半年還是震盪格局為主。不過好消息是中國疫情很明確地往好的方向發展，對於全世界經濟復甦都是極大助力，從先前護國神山法說會預估全年仍能成長之下，下半年將會是經濟重要的轉折點，到時股市或許就會出現更明確的方向。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2023/1/31 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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