鉅亨美股雷達：微軟Bing下載增長10倍 迪士尼宣布裁員7000人

美股重要看點：

美將公布失業金數據。Paypal(PYPL-US)、Lyft(LYFT-US) 等將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.59%。美股期貨週三 (8 日) 上升，道瓊期貨漲 0.72%，標普 500 期貨漲 0.85%，那斯達克 100 期貨漲 1.21%。

投資人消化美國聯準會 (Fed) 官員言論並持續評估了經濟前景。Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 周三在通膨問題上的措詞強硬，他警告雖然今年通膨似乎將繼續放緩，但對抗通膨的戰鬥尚未結束，貨幣政策收緊的時間會比預期久，可能導致利率高於市場預期。

華勒表示 1 月非農就業新增 51.7 萬人，凸顯就業市場「強勁」，可能刺激消費者支出，從而維持通膨持續升溫，因此 Fed 需要維持目前的貨幣緊縮行動。另外，即便美國薪資成長有所放緩，但華勒認為這還不夠。

紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 也表示，升息似乎是央行今年所需採取的非常合理措施，以實現供需平衡並降低通膨。此外，他還表示進一步升息 1 碼「似乎是合適的幅度」，不過升息速度仍是取決於未來的經濟數據並強調 Fed 還有很多工作要做。

芝商所 FedWatch Tool 顯示，聯邦基金利率期貨投資人預估 Fed 在 3 月升息 1 碼的機率為 90.8%、升息 2 碼的機率為 9.2%，終點利率落在 5% 至 5.25%。

前聯準會紐約分行總裁 William Dudley 警告表示，每當 Fed 試圖像如今一樣削弱就業市場時，都會導致經濟衰退，美國經濟要軟著陸的可能性並不大。

Apollo Global Management 首席經濟學家兼合夥人 Torsten Slok 表示，若是經濟不著陸 (no landing)，可能將迫使 Fed 將利率升到高於市場預期的水準，進而導致科技股領跌美股市場。

摩根士丹利財富管理部門投資長 Lisa Shalett 警告，在企業獲利和經濟預期持續惡化情況下，股市出現反彈，產生威脅市場穩定的「巨大脫節」，美股恐怕已經偏離基本面。

她將最近股市反彈，歸因於短期技術性因素，像是放空者回補空頭部位，以及投資人湧向去年跌幅最大股票的季節性趨勢。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國上週初領失業金人數 (萬)，前值 18.3

美國上週續領失業金人數 (萬)，前值 165.5

重要個股動態：

微軟近日推出結合 ChatGPT 人工智慧 (AI) 技術的新版 Bing 搜尋服務和 Edge 瀏覽器。在搜尋引擎市場，Bing 一直是個微不足道的小角色，但如今在 ChatGPT 的加持下，它有可能顛覆整個搜尋引擎市場。

根據應用情報公司 data.ai 周三 (8 日) 的初步估計，必應在全球範圍內的新下載量增長了 10 倍，在美國的 App Store 所有免費 iPhone 應用程序中，必應中排名第 12。

摩根大通分析師 Mark Murphy 周三重申了他對微軟股票的增持評級，同時將目標價從 265 美元上調至 305 美元。Mizuho 分析師 Gregg Mowkowitz 同樣將微軟股票的目標價從 280 美元上調至 300 美元，同時重申他的買入評級。

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

迪士尼 (DIS-US) 周三 (8 日) 公布第一季財報，訂閱人數流失程度不若預期嚴重、營收和獲利高於預期，執行長艾格 (Bob Iger) 並宣布將裁員 7000 人，以及削減 55 億美元成本的計畫，激勵盤後股價跳漲。

艾格表示，迪士尼將進行重組裁員 7000 人，並削減 55 億美元的成本，其中 30 億美元來自內容（不含體育），其餘 25 億美元來自非內容。

DIS 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

Phone 14 Pro 系列手機在中國降價促銷，成為需求走弱的最新跡象，但分析師指出，蘋果最近一項數據表明，公司預期 iPhone 銷售依舊暢旺。

Evercore 分析師 Amit Daryanani 發布一份報告中指出，蘋果近期提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的 10-Q 文件中，截至 12 月 31 日，蘋果製造採購承諾為 551 億美元，其中 548 億美元將在未來 12 個月內支付。這比上一年增長 16%，是硬體銷售預期的一個風向指標。