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本週操盤筆記：川習會、美國4月CPI、伊朗戰事

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電

華爾街本週將迎來多項足以左右市場情緒的重大變數，包括美國通膨數據、伊朗戰事後續發展，以及美國總統川普與中國國家主席習近平的高層會談，將成為美股能否續創新高的重要觀察焦點。

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本週操盤筆記：川習會、美國4月CPI、伊朗戰事(圖：REUTERS/TPG)

本週操盤筆記 (0511-0515)


Man Group 首席市場策略師胡珀 (Kristina Hooper) 表示，近期市場出現驚人的反彈，某種程度上是投資人選擇將焦點放在所有正面訊號上，並積極追價，深怕錯過這波行情。

儘管市場情緒高昂，但在指數逼近歷史高點之際，投資人下週將面臨來自地緣政治、通膨與政策面的多重考驗。

荷姆茲海峽能否重啟 成市場關注焦點

華爾街目前最關注的外部變數，仍是伊朗戰事是否朝停火方向推進。自美國與以色列今年 2 月底對伊朗發動軍事行動後，中東局勢持續牽動全球金融市場，尤其是能源價格。

截至目前，美國原油價格今年已累計大漲逾 60%，使市場對通膨再度升溫的疑慮升高，而投資人如今最期待的，則是荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 能否恢復正常航運。

State Street Investment Management 首席投資策略師阿隆 (Michael Arone) 指出，美伊戰爭是否持續朝解決方向推進，將是投資人最關心的議題，而真正能讓市場安心的訊號，不是政治表態，而是實際看到油輪重新穿越荷姆茲海峽。

市場也預期，川普下週赴北京與習近平會面時，中東局勢可能成為雙方討論重點之一。此外，市場也將密切觀察美中是否就稀土供應、高科技出口與其他經貿議題釋出更多訊號。

財報季進入尾聲 AI 資本支出續撐科技股

除了地緣政治因素外，企業獲利依舊是推動本輪漲勢的重要核心。根據 LSEG IBES 截至上週五的統計，標普 500 企業第一季獲利預估將年增 28.6%，有望寫下逾 4 年來最強財報季。

市場人士指出，大型科技企業持續擴大 AI 相關資本支出，正逐步反映在多個產業財報表現上，從雲端服務、網通設備，到半導體與資料中心供應鏈皆明顯受惠。

下週將公布財報的重要企業包括網通設備大廠思科 (CSCO-US) 以及半導體設備大廠應用材料 (AMAT-US)，而輝達 (NVDA-US) 與沃爾瑪 (WMT-US) 等重量級企業則將於本月稍晚登場。

阿隆表示，市場原先擔憂關稅與油價飆升將侵蝕企業獲利，但從目前財報結果來看，這些憂慮尚未成真，而企業獲利正是這波多頭行情最重要的支撐力量。

CPI、PPI 與零售銷售連發 Fed 政策預期恐再變

除了企業財報，下週週公布的一系列經濟數據，也可能成為市場波動的重要催化劑。

其中最受關注的是週二 (12 日) 公布的 4 月消費者物價指數 (CPI)。根據《路透》調查，市場預估 4 月 CPI 將月增 0.6%，低於 3 月的 0.9%，但仍處於偏高水準。3 月數據創下近 4 年最大升幅，主要受到汽油價格飆升帶動。

在市場普遍預期伊朗戰事將逐步降溫之際，投資人更關注剔除能源與食品價格後的核心 CPI，以評估通膨壓力是否擴散至更廣泛領域，並進一步研判聯準會 (Fed) 未來政策方向。

胡珀指出，如果核心 CPI 明顯高於市場預期，對股市將是相當棘手的發展。

此外，週三 (13 日) 將公布生產者物價指數 (PPI)，週四 (14 日) 則有零售銷售數據，市場將藉此觀察能源價格飆升是否已開始侵蝕美國家庭的消費能力。

根據美國汽車協會 (AAA) 資料，全美平均汽油價格本週已突破每加侖 4.5 美元，創 2022 年 7 月以來新高。

D.A. Davidson 共同投資長雷根 (James Ragan) 表示，雖然油價已從高點略為回落，但美國汽油價格仍持續攀升，目前尚未看到消費明顯轉弱，但能源支出確實已成為家庭預算中愈來愈沉重的一項負擔。

 

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