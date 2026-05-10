鉅亨網新聞中心 2026-05-10 17:00

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳近日接受《Memos to the President》Podcast 專訪，在長達 40 分鐘的訪談中，從能源基礎建設談到人形機器人，縱論 AI 產業全貌。然而，他最想傳達的核心訊息，是對矽谷 AI 末日論的正面反擊。

黃仁勳在訪談中毫不留情地批評，部分科技業高層散播 AI 存亡威脅論，是「非常適得其反、實際上有害的言論」。

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他說：「這些話往往是像我這個層級的人說的。然後不知怎麼，因為他們成執行長，就覺得自己是上帝，轉眼間就覺得自己什麼都知道。」

分析指出，他點名的對象，矛頭明顯指向 OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）與 Anthropic 執行長阿莫迪（Dario Amodei）。

奧特曼曾於 2023 年公開簽署聯名信，主張降低 AI 滅絕風險應與核戰、瘟疫並列為全球優先議題；阿莫迪則曾公開表示，AI 導致災難性後果的概率高達 25%。

黃仁勳直言：「他們說 AI 是對人類的生存威脅，有 20% 的機率導致人類滅絕，這很荒謬。他們還說 AI 會消滅 50% 的新大學畢業生崗位，或者說它會徹底摧毀民主。這些評論沒有意義，更沒有事實依據。」

黃仁勳以放射科醫師為例，說明 AI 取代「任務」而非「目的」的核心邏輯。幾年前，業界普遍預測 AI 將令放射科醫師失業，因為機器判讀影像的速度與準確度都將超越人類。

分析稱，這話只說對了一半。AI 確實已全面進入放射科，但放射科醫師如今反而人手不足，因為看片子只是手段，診斷疾病才是目的。AI 優化了重複性任務，但最終判斷仍需人類完成。

他以自身為例：「按你們的邏輯，我的工作就是開會、講電話、回訊息，AI 現在都能做，那我豈不是該失業了？但事實是，我比以前更忙。」

黃仁勳強調，AI 的本質是整個計算模式的根本轉變。過去數十年，電腦的核心任務是「找東西」，從資料庫中檢索最符合需求的內容；而現在，AI 是根據當下需求「生成」一個從未存在過的內容。

他以泡橙汁粉為比喻：「AI 先把內容轉化為 token，再根據需求重新排列組合，生成文字、圖像或聲音。」這個過程需要龐大算力與電力，代表著從發電、造晶片、建機房到模型訓練的整條產業鏈重構。

黃仁勳強調，外界不應將 AI 等同於聊天機器人，AI 的應用範疇涵蓋生物、化學、物理研究，乃至工廠管理與自動駕駛，是一場足以重塑製造業、能源系統與就業結構的工業革命。

針對開源 AI 的安全疑慮，黃仁勳提出「蜂群戰術」概念：面對強大的 AI 攻擊，最有效的防禦不是訓練一個同等規模的對抗模型，而是養一大群以開源模型訓練的防禦型 AI，以數量優勢應對單一強敵。

關於最近爆火的 OpenClaw，輝達開發了「OpenShell」技術，為開源 AI 代理套上虛拟沙箱環境，監控資訊流出，管控隱私策略，讓開源 AI 在保持透明度的同時，也能符合企業應用的安全要求。

OpenShell 可以監控個人隱私資訊的流出，也可以讓你存取某些訊息，但不讓你把這些資訊發出去。

這場訪談中，黃仁勳最核心的觀點之一，是他認為 AI 的影響遠遠不只是科技進步，而是一場足以改變製造業、能源體系與勞動市場結構的新工業革命。

美國若在這波 AI 競賽中失去領先地位，損失的不只是科技優勢，更可能連帶失去未來的生產力、經濟繁榮、全球主導權，甚至影響整體社會結構。

黃仁勳進一步將 AI 發展與美國「再工業化」議題緊密連結。他認為，一個健全的國家，不應該讓「沒有大學學歷的人看不到翻身機會」。

他指出，美國需要強大的製造業基礎，也需要大量高技術藍領工作，讓沒有攻讀碩博士的人，同樣能透過專業技能獲得穩定收入與向上流動的機會。

但現實是，如今在美國，如果沒有四年制大學甚至研究所學歷，許多人很容易被排除在主流經濟體系之外。黃仁勳直言：「這不合理，也沒有必要。」

黃仁勳對美國現狀表示憂心。他說，美國在描述 AI 時過於「電影化、科幻化」，製造了大量焦慮；而以中國為代表的亞洲各國，正在熱情擁抱與部署 AI 技術。

他指出：「美國就是這樣被整體甩在後面的，這是件必須非常擔心的事。」

他以自身使用 AI 撰寫股東信為例，說明 AI 的真正價值在於將人從最耗時的繁瑣環節中解放出來，讓決策者得以專注於思考、判斷與創新。