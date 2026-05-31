鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-31 09:39

年度科技盛會 COMPUTEX 2026 台北國際電腦展即將於 6 月 2 日至 5 日盛大登場，全球人工智慧運算正從模型訓練大舉邁向規模化應用，帶動以 AI 代理為主要核心的軟硬體裝置成為今年大展最受注目的焦點。台灣個人電腦指標大廠華碩 (2357-TW)、微星 (2377-TW)、宏碁 (2353-TW) 與技嘉 (2376-TW) 等四大品牌今年將總動員出擊，於台北南港展覽館實體展示橫跨企業基礎架構、消費電競、邊緣裝置以及智慧移動等全方位的次世代解決方案。

在產品業務展望與新創市場布局方面，各大品牌積極建立高毛利與差異化的全新引擎。華碩共同執行長胡書賓預告，未來全系列筆記型電腦皆會導入 Agentic AI 相關應用軟體，結合自家的 ASUS Cloud 提升工作效率與生產力。微星則全面擴大非 PC 類別，衝刺具備高毛利特性的 AI 伺服器與邊緣運算，其伺服器業務預期在產品擴展至 DGX 與 HGX 等架構後，今年營收有望挑戰 100 億元以上，呈倍數成長並達成損益兩平目標。

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針對展出的具體項目，華碩展區將以無所不在的人工智慧與無限可能為主題，展出全方位串聯基礎架構、企業平台與智慧邊緣系統的端到端方案，涵蓋 Workspace AI、Industrial AI 與 Gaming AI 等多元領域。旗下電競品牌 ROG 玩家共和國適逢 20 週年里程碑，也將在現場正式揭曉融合頂尖效能工藝與專屬紀念設計元素的 20 週年旗艦系列，並打造多個沉浸式主題體驗區，展現品牌美學。

微星科技本次則在會場亮相全新 PRO MAX 高階統一平台系列，貫徹極簡美學空間設計，產品陣容包括 PRO MAX 80 系列主機、配備人體工學支架與搭載 AMD Ryzen 200 系列處理器的 PRO MAX 24 與 27 一體式液晶電腦，以及通過彩通認證、專為 Mac 多工體驗打造的 PRO MAX QD-OLED 系列顯示器。此外，微星也宣布攜手環球睿視，在展會中以 Intel 平台為基礎，搭配微星 BOX IPC 硬體展示整合邊緣運算解決方案的最新語音 AI 即時運算能力。

宏碁今年除了發表榮獲 iF 設計獎、最高搭載 Intel Core Ultra 9 處理器與 NVIDIA GeForce RTX 5090 筆電 GPU 的旗艦級 AI 電競筆電 Predator Helios 18 AI，以及 Acer Nitro Blaze Link 串流掌機等多款高階電競戰備外，更跨界推出智慧整合電動移動方案。宏碁將在現場展示 Acer Nitro eCity Plus 電動輔助自行車與 Acer ES Series 3 Select 電動滑板車，透過全新 Acer eMobility 應用程式導入語音操作與自動上鎖等安全機制，全面滿足都會短程通勤需求。