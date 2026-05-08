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川普政府不服臨時關稅裁定！美貿易代表：上訴有信心勝出

鉅亨網編譯段智恆

《路透》周五（8 日）報導，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，川普政府有信心在上訴程序中推翻美國國際貿易法院（Court of International Trade）日前針對臨時關稅作出的不利裁定，並強調法院對相關法律的解釋存在明顯瑕疵。

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川普政府不服臨時關稅裁定！美貿易代表：上訴有信心勝出(圖：REUTERS/TPG)

葛里爾接受《福斯商業新聞》(Fox Business)節目《Mornings with Maria》訪問時指出，國際貿易法院日前以 2 比 1 裁定，川普政府依據《1974 年貿易法》第 122 條 (Section 122) 對全球商品課徵 10% 臨時關稅的做法並不適用於目前情況，這項判決在法律解釋上存在問題。


第 122 條授權美國總統在面臨「重大且嚴重」國際收支失衡時，可對進口商品課徵最高 15%、最長 150 天的臨時關稅。不過，法院認為，美國長期存在的貿易逆差並不符合該條文所規範的適用條件，因此裁定川普政府援引該法源並不恰當。

葛里爾對此表示，法院的判決形同認定國會通過的法律「根本不能使用」，這與法律解釋原則背道而馳。

他說：「法院等於在說，國會通過了一項不能被使用的法律，但所有法律界人士都知道，法律不是這樣被解讀的。法律存在就是要被使用，因此我們有信心在上訴中勝出。」

川普政府目前尚未正式提出上訴。不過，在上訴程序進行期間，這項臨時關稅措施除原告方外，仍將繼續適用。

這項依據第 122 條實施的 10% 臨時關稅，是在美國最高法院今年 2 月推翻川普政府依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）推動的大規模全球關稅措施後，白宮迅速啟動的替代方案，預計將於今年 7 月到期。

葛里爾也批評，多數作出不利裁定的法官似乎「一心只想讓美國從中國進口更多商品」，並指出，該法院在去年針對 IEEPA 關稅作出初步裁定時，還曾明確提到第 122 條可能是政府可運用的替代法源，如今最新裁定卻出現完全不同的解讀，前後立場明顯矛盾。


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