鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-31 09:20

《Axios》週六（30 日）引述消息人士報導，AI 晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 與微軟 (MSFT-US) 預計下週將正式發表首批以輝達晶片作為主處理器的 Windows PC。

‌



微軟和輝達計畫選擇在台灣舉辦的 Computex 電腦展，以及美國舊金山的微軟 Build 開發者大會上，聯合發表這批新款 PC。

Windows、輝達及晶片設計公司 Arm(ARM-US) 的官方 X 帳號日前已同步釋出預告，宣示「PC 新時代」來臨，並附上疑似台北地理座標的神秘訊息，引發業界高度關注。

此次合作對微軟而言意義重大。《路透》指出，微軟近年積極推動換用更省電的處理器架構，然而至今尚未帶動顯著的銷售成長。反觀主要競爭對手蘋果 (AAPL-US) ，今年 3 月甫推出搭載最新 M5 系列自研晶片的 MacBook。

目前，高通 (QCOM-US) 已在 Windows 筆電市場提供基於 Arm 架構的處理器，而英特爾 (INTC-US) 與超微半導體 (AMD-US) 仍然是 Windows 筆電 CPU 的主要供應商。

《路透》早在 2023 年就曾報導，輝達計畫設計可在 Windows 作業系統上運行、並採用 Arm 技術的 CPU。