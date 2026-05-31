鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-31 08:20

36 歲的 Google 工程師 Michele Spagnuolo 曾經擁有令人稱羨的一切，但現在卻遭檢方指控在 Polymarket 利用內線消息下注並獲利 120 萬美元，現正面臨詐欺與洗錢罪名，而斷送大好前程。

Spagnuolo 因押注 2025 年「Google 年度搜尋人物」而非法獲利 120 萬美元，遭到起訴。

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根據曼哈頓聯邦檢察官辦公室提交的刑事起訴書，Spagnuolo 去年利用 Google 內部未公開的搜尋數據，在 Polymarket 押注 2025 年「Google 年度搜尋人物」而非法獲利 120 萬美元。然而，該數據僅限「少數員工」存取，而當時搜尋量最高的兩位音樂人肯卓克 ‧ 拉馬爾 (Kendrick Lamar) 與 d4vd，最終都進入前五名。

Google 已將 Spagnuolo 停職，並配合調查。他本人未對外回應。

然而，起訴書並未說明，一名在全球最頂尖科技公司任職、職涯備受肯定的資安工程師，為何會為相對規模不大的金額鋌而走險。

華爾街日報 (WSJ) 報導，從某些條件來看，36 歲的 Michele Spagnuolo 曾擁有令人稱羨的一切：他在工程與電腦科學碩士課程中取得滿分成績，被 Google 聘為資訊安全工程師，隨後獲得升遷，職責與薪酬同步提升。他曾因資安工作獲獎與表揚，甚至在法律案件中擔任專家證人。

一般來說，Google 員工的薪酬方案包含大量股票獎勵，其長期價值往往遠高於現金薪資。Spagnuolo 生於義大利、現居瑞士，他在 2014 年加入時，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 股價還不到每股 30 美元，如今已突破 380 美元。

人力薪酬分析公司 Pave 執行長 Matt Schulman 表示，以 Spagnuolo 的職階來看，年薪可能達數十萬美元甚至更高，Google 資安工程師的總薪酬最高可達到約 124 萬美元，其中多數來自股票獎酬。

換句話說，任何可能危及職涯的行為，代價都極高。

Spagnuolo 在個人網站與部落格上詳細列出自己的學經歷與研究成果，還有多筆靠技術能力與問題解決能力受到肯定的經歷。

Google 人資在 2011 年起向他招手，他當時正準備前往芝加哥攻讀伊利諾大學電腦科學碩士學位，論文主題為協助確認與比特幣交易相關的用戶身分。

2013 年，他在義大利米蘭理工大學攻讀電腦工程碩士期間，首次接受 Google 面試，當時與一名在蘇黎世的 Google 資安工程師通話。

他在部落格中寫道，面試過程「完全是技術導向且直接」，對相關資安問題提出多項專業提問，令他相當欣賞。

在最後 10 分鐘，面試官要求他現場寫程式，從頭撰寫一套廣泛使用的安全工具。Spagnuolo 表示，對方更重視思考過程而非程式結果，讓他認為這種面試方式「非常好」。

在後續流程中，他也曾接受 Facebook 面試，但認為對方更重視程式結果而非思考過程，讓他感到失望。

Spagnuolo 在 2014 年獲 Google 錄用，很快就在網路安全領域嶄露頭角，並因一項白帽駭客 (white-hat) 研究中發現的鑽漏洞技術而受到關注。他曾在馬來西亞、越南與阿姆斯特丹的資安會議發表研究成果。

檢方指控，他在去年 10 月至 12 月期間，對與 Google「年度搜尋結果」相關的合約進行共 25 筆、約 270 萬美元押注交易。

他去年 12 月提領 Polymarket 獲利時，透過多重步驟隱匿資金流向，包括使用具隱私保護功能的加密資產轉移服務，試圖掩蓋交易痕跡。

但 FBI 最終仍透過早期一筆未匿名化的提款紀錄鎖定其身份。