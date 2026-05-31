鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-31 21:50

本週市場將公布多項關鍵的經濟數據與事件，主要集中在美國就業市場、全球採購經理人指數 (PMI) 以及歐元區通膨數據。這些數據將成為投資者評估各國央行——特別是美國聯準會 Fed 與歐洲央行 ECB，未來利率走向的重要依據。

本週操盤筆記 (0531-0606)

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1. 美國就業數據

美國就業市場的強弱將直接影響市場對聯準會是否升息的預期。其中，週五的非農就業報告是本週最重要的經濟數據。目前預期 5 月份失業率為 4.3%，新增就業人數約 85,000 人。

若數據意外強勁 (如超過 15 萬人)，可能加劇市場對經濟過熱與升息的擔憂；若數據疲軟，則可能緩解緊縮壓力，但也可能引發衰退疑慮。

另外，包括 JOLTs 職位空缺、ADP 私部門就業報告，以及初次領取失業救濟金人數等就業數據也受到關注。

與此同時，由於 4 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 3.8%，創下 2023 年 5 月以來最高增幅，任何薪資增長的跡象都將被視為「二輪通膨」的警訊，成為 6 月中旬聯準會新任主席華許 (Kevin Warsh) 主持首場會議前的重要參考。

2. 博通財報

在企業財報方面，全球市值第六大的半導體巨頭博通 (AVGO-US) 本週將公布財報。在人工智慧 (AI) 基礎設施建設帶動下，博通股價自 3 月低點以來已上漲超過 50%，整體半導體指數 (SOX-US) 漲幅更達 80%。博通的業績表現被視為 AI 投資浪潮能否持續的重要測試，其財報數據將直接影響目前正熱的科技股走勢。

3. 全球 PMI 揭示供應鏈壓力

在全球宏觀經濟層面，本週將發布的 5 月製造業與服務業 PMI 調查報告，將揭示中東戰爭進入第四個月後對全球經濟的實質影響。4 月份的數據已顯示全球經濟增長放緩，且供應鏈延遲情況達到 2022 年以來最嚴重的局勢。

特別值得關注的是服務業活動的減弱，這反映出能源價格高漲正擠壓消費者的消費能力。投資者同時也在密切關注美國與伊朗之間的停火談判進度，市場期待荷姆茲海峽能重新開放，以緩解原油價格與供應壓力。

4. 歐元區與亞太通膨及 GDP 數據

歐洲方面，週二公布的歐元區 5 月 CPI 初值報告將是焦點。市場預期整體通膨率可能由 3.0% 升至 3.3%，這主要受到能源價格間接影響其他消費品所致。目前市場預測歐洲央行 (ECB) 在 6 月 11 日會議上降息的可能性極低，反而有高達 93% 的機率會升息 25 個基點。