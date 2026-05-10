鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-11 04:30

隨著 AI，尤其是 Agentic AI 快速迭代與應用範圍擴大，全球 AI 基礎建設投資正迎來前所未見的資本支出浪潮，但也伴隨著諸多不確定性與風險，引發中外资機構熱烈討論。

在基礎建設投資規模方面，摩根士丹利全球首席經濟學家 Seth Carpenter 近日表示，在 2025 年至 2028 年期間，資料中心及相關基礎設施的資本支出料將超過 3 兆美元，迄今僅約四分之一投入使用。

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高盛則指出，未來 5 年 AI 基建成本將達 4 兆至 8 兆美元，但高盛全球研究所的 George Lee 與 Lucas Greenbaum 在報告中提醒，這一龐大投資存在多重不確定性，包括矽晶片使用壽命若從 5 年延至 6 年，總支出可減少數千億美元；新一代資料中心因高密度運作需先進冷卻、工業級電力與更大冗餘，成本微幅變動即被顯著放大；晶片架構組合變動影響工作負載轉移；以及電網排隊、勞力短缺與設備交期等瓶頸，恐令市場焦點轉向需求面，終端市場須證明風險承擔合理性。

在受惠產業方面，加拿大宏利投資高級投資組合經理 Ryan Davies 表示，AI 基礎建設擴張帶動的投資不限於高效能運算晶片，還包含支撐現代資料中心運作的網路與供電技術，且半導體是今年推動全球股票回報的最強力量之一，AI 運算與 GPU、存儲、模擬與功率半導體等多領域均有明顯增長。

南方東英 CIO 王毅指出，AI 技術影響多層面，除高端晶片受算力中心投資驅動外，電力、通信、光纖、冷卻等產業也面臨投資驅動需求大增帶來的供貨短缺與價格上漲趨勢。