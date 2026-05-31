鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-31 10:02

輝達 (NVDA-US) 周五 (29 日) 在 X 發布一則貼文，內容為「A new era of PC」，提前為明 (1) 日舉行的 GTC 台北大會炒熱氣氛，同時間，聯發科 (2454-TW)、微軟 (MSFT-US)、安謀 (ARM-US) 也全部發布相同內文。外界猜測輝達將發表與聯發科共同開發的 Windows 個人電腦 (PC) 新晶片 N1X。

業界認為，此次輝達攜手夥伴大陣仗提前預告，象徵四家 PC 業的巨頭對此次推出的晶片深具信心，也讓外界引頸期盼在四方聯盟下會端出何種產品，能否為今年疲軟的 PC 市場掀起新一波 AI PC 的熱潮。

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業界預期，輝達此次依循過往在 GB10 Grace Blackwell 合作模式，由輝達自家打造 GPU 與 NPU，聯發科則負責 CPU 部分，並採用 Arm 的基礎架構，並拉進微軟，期望透過微軟在系統端的大力支持，促成 AI PC 的新革命。