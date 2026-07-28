鉅亨網編譯段智恆 2026-07-28 23:00

隨著油價居高不下、中東衝突尚未落幕，加上支撐美股漲勢的人工智慧 (AI) 題材開始降溫，多項市場警戒指標再次逼近危險水準。投資人除了質疑 AI 投資的獲利能力與現金消耗，也面臨長期美債殖利率高漲、融資餘額創新高及日元套利交易可能反轉等風險。

波斯灣攻擊暫停後，國際油價已從每桶 100 美元附近回落，但目前水準仍可能推升通膨，使長期政府債券殖利率維持在通常不利風險資產的高檔。與此同時，AI 相關股票過去近乎不可阻擋的漲勢，也開始受到獲利前景、現金消耗，以及晶片供給可能由短缺轉為過剩等疑慮壓抑。

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AI 交易降溫、美債殖利率高漲 美股槓桿卻創紀錄

科技公司財報表現依然強勁，但投資人不再只看當期營收，而是要求企業證明，投入 AI 資料中心與晶片的龐大資金，未來能轉化為足以支撐估值的營收及獲利。

在市場預期 Fed 今年可能升息之際，AI 超大規模雲端服務商的公司債殖利率上升速度快於美債，反映市場要求更高的風險補償；用於規避信用惡化風險的成本也明顯攀升，恰逢半導體股漲勢失速，進一步加劇市場不安。

較正面的訊號是，那斯達克期貨多空部位比降至 17 年低點，顯示投資人已大幅撤出科技股，未來反而可能出現資金回流空間。

但美股多頭背後的槓桿風險持續升高。根據美國金融業監管局 (FINRA) 資料，投資人借款買股的融資餘額 6 月升至創紀錄的 1.5 兆美元，投資人在券商帳戶的現金淨部位更首度出現 1 兆美元缺口。

當投資人欠券商的資金高於持有現金，股價下跌時更可能被迫賣股，而非逢低承接，恐使市場修正幅度進一步擴大。

美國 30 年期公債殖利率也持續站在 5% 以上，維持時間為 2007 年金融危機初期以來最長。5% 本身不一定會直接觸發股市拋售，但長期利率居高不下，將推升房貸與企業融資成本，壓抑消費者支出。

Raymond James 投資長 Larry Adam 指出，部分風險最高的公司債利差已升至 15 個月高點，顯示面對 Fed 政策收緊及經濟環境轉差，投資人對體質較弱的借款人更加挑剔。

油價衝擊全球進口國 日元套利交易恐成下一顆炸彈

國際油價雖已跌破每桶 100 美元，但以美元計價仍較去年同期上漲 27%。這對美國能源生產商有利，卻讓其他石油進口國承受更沉重的通膨與成本壓力。

歐元區與英國進口商支付的油價較一年前高出近 30%；印度煉油商採購與布蘭特原油連動的原油成本增加 40%，阿根廷與土耳其煉油商的成本更上升近 50%。日本則因日元疲弱與能源價格上漲，進口金額攀升至歷史新高。

航運成本同樣急升。由於船隻通過荷姆茲海峽及紅海面臨安全風險，從中東前往亞洲主要航線的油輪運價較去年同期暴增約 600%，可能進一步推高能源與商品價格。

另一項風險來自日元。日元匯價已跌至接近 1 美元兌 164 日元，觸及 40 年低點，引發市場擔心日本政府可能進場干預。即使傳出日銀 (日本央行 / BOJ) 考慮加快升息，財務大臣片山皋月也多次示警，仍難以支撐日元。