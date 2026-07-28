鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-28 21:00

波音 (BA-US) 周二 (28 日) 美股盤前公布 2026 會計年度第二季 (截至 6/30) 財報，儘管「空軍一號」(Air Force One)新一代專機計畫再度認列 2.8 億美元費用，導致調整後虧損高於華爾街預期，但受惠於客戶預付款增加及飛機需求強勁，公司自由現金流意外轉正，並維持全年財測，帶動盤前股價上漲逾 1%。

〈財報〉波音上季虧損高於預期、現金流意外報喜 空軍一號再吞2.8億美元(圖：REUTERS/TPG)

自由現金流意外轉正 訂單積壓創 7150 億美元新高

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波音第二季營收年增 8% 至 246 億美元，調整後每股虧損 0.76 美元，雖較去年同期虧損 1.24 美元收窄，仍高於市場預估的虧損約 0.30 美元。第二季淨損約 4.28 億美元，主要受到空軍一號計畫追加費用拖累。

相較帳面虧損，投資人更關注波音現金流改善。公司第二季自由現金流達 6.31 億美元，遠優於分析師原先預估的流出 3.31 億美元，也較去年同期流出 2 億美元大幅改善，主要受惠於新飛機客戶付款高於預期。

圖：波音財報

波音維持 2026 年自由現金流 10 億至 30 億美元的財測不變，若順利達標，將是公司自 2023 年以來首度恢復全年正自由現金流。波音同時提高資本支出，用於擴充南卡羅來納州 787 夢幻客機產能，以及密蘇里州聖路易地區的軍機生產能力。

波音商用飛機部門營收年增 8.1% 至 117.5 億美元，第二季取得 246 架淨訂單並交付 171 架飛機；國防、太空與安全部門營收則年增 13.1% 至 74.8 億美元，成為本季重要成長動能。

截至第二季末，波音訂單積壓金額升至創紀錄的 7150 億美元，其中包括超過 6,200 架商用飛機。公司在近期舉行的法恩堡國際航空展上，也宣布超過 170 架確認及初步訂單，顯示航空公司採購需求依然強勁。

波音目前每月在西雅圖地區生產 47 架 737 MAX，高於先前的 42 架，未來計劃進一步提高至 63 架。提高產量是波音修復資產負債表、將龐大訂單轉化為現金流的關鍵。

空軍一號再吞 2.8 億美元 737 MAX 認證進度成焦點

波音財報的主要陰影，仍是長期延誤且嚴重超支的新一代空軍一號計畫。公司本季再認列 2.8 億美元費用，原因包括增加工程與品質管理人員，以及投入更多認證相關支出。

波音 2018 年以 39 億美元固定價格合約，承接兩架由 747-8 改裝而成的美國總統專機，但交付時程已落後約 4 年，累計認列費用超過 30 億美元。公司目前預計兩架新機將於 2028 年交付，但能否趕在美國總統川普第二任期於 2029 年初結束前投入使用，仍存在疑問。

在新機交付前，川普已開始使用卡達贈送、經改裝的 747-8 客機作為臨時總統專機，但該飛機仍需進一步升級，安全設備也受到外界質疑。

商用飛機方面，波音正接近取得 737-7 安全認證，最大型的 737 MAX 10 則預計最快於 10 月獲得認證。這兩款長期延誤的機型，是波音與空中巴士 (Airbus) 爭奪單走道客機市場的重要籌碼；777X 長程廣體客機則維持 2027 年投入營運的目標。

波音本月稍早也重新取得 737 MAX 與 787 夢幻客機交付前簽發適航證書的權限。美國聯邦航空總署 (FAA) 先前因 737 MAX 空難及 787 生產品質問題，收回相關授權。