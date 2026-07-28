鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-28 20:00

全球最大包裹配送商優比速 (UPS-US) 周二 (28 日) 美股盤前公布 2026 會計年度第二季 (截至 6/30) 財報，受惠於運價改善、包裹量回升，以及削減亞馬遜低利潤貨運的策略奏效，營收與調整後獲利均優於華爾街預期，並上調全年財測。

〈財報〉少送亞馬遜包裹反而更賺！UPS上季業績超預期、上調全年財測(圖：REUTERS/TPG)

執行長托梅 (Carol Tomé) 表示，公司已如期完成為期 18 個月的亞馬遜 (AMZN-US) 貨運量縮減計畫及相關物流網路重整，第二季成為營運表現的重要轉折點。

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營收年增 7.6% 調整後獲利優於預期

優比速截至 6 月底的第二季營收年增 7.6% 至 228.3 億美元，高於分析師預估的約 218 億美元，超出市場預期的幅度創至少 5 年來最大。調整後營業利益為 21 億美元，調整後每股盈餘 1.76 美元，高於去年同期的 1.55 美元，也優於市場預估的 1.66 美元。

不過，受到駕駛自願提前退休計畫相關遣散費用影響，優比速第二季認列 8.91 億美元支出，導致淨利較去年同期大減 51.4% 至 6.04 億美元。該計畫向最多 7,500 名選擇提前退休的駕駛提供每人 15 萬美元補償，是公司精簡人力與配送網路的一部分。

按業務劃分，美國國內包裹業務營收年增 6% 至 149.3 億美元，每件包裹平均收入成長 9.3%，調整後營業利益率為 8%；國際業務營收則大增 12.5% 至 50.4 億美元，每件包裹收入上升 18.9%，營業利益率達 12.4%，顯示海外業務的獲利能力明顯高於美國市場。

優比速同步上調全年營收預測，由原先的 897 億美元提高至 912 億美元，高於市場預估的 904 億美元；全年調整後每股盈餘預估則由 7.16 美元調高至 7.22 美元，同樣優於市場預期。

告別亞馬遜低利潤包裹 轉向醫療與中小企業客戶

財測上修顯示，優比速逐步退出亞馬遜低利潤包裹業務的策略開始收到成效。亞馬遜長期是優比速最大客戶，但龐大的電商貨量未能為公司帶來相應獲利，托梅先前更直言，部分亞馬遜業務會稀釋公司利潤。

優比速在過去 18 個月逐步削減亞馬遜貨運量，並於今年 6 月前移除超過一半的相關包裹。亞馬遜業務占優比速營收比重，也由高峰時超過 13%，降至今年第一季末的 8.8%。

公司目前將資源轉向數量較少但利潤更高的包裹，包括處理程序較複雜的醫療物流、國際貨運，以及較難獲得大型企業折扣的中小企業客戶。同時，優比速透過關閉設施、裁減人力及調整配送網路，力拚在 2026 年實現 30 億美元成本節省目標。

不過，優比速仍面臨貨運需求疲弱與競爭升溫等挑戰。美國關稅及取消低價進口商品「小額豁免」制度，已壓抑 Shein 與 Temu 等中國相關電商平台的跨境包裹量；亞馬遜近期也持續向第三方賣家開放自有物流網路，可能進一步搶占傳統快遞業者的市場。