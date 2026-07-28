鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-28 21:42

美股主要指數周二 (28 日) 開盤走勢分歧，企業財報表現強勁，帶動資金轉進受惠於經濟成長前景的類股，道瓊指數走高；但市場憂心科技巨擘投入人工智慧 (AI) 的龐大支出及中國競爭升溫，半導體股賣壓延續，拖累那斯達克指數下跌。

〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 半導體股續挫 台積電ADR跌近4%(圖：REUTERS/TPG)

‌



截稿前，道瓊工業指數漲近 280 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌近 200 點或 0.8%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌逾 5.0%。台積電 ADR 下跌 3.8%。

美股主要指數期貨周二震盪，晶片股賣壓持續擴大，但投資人轉進本季財報表現較強的產業，抵銷科技股下跌衝擊。美債價格走高，國際油價則因美伊延長停火而下滑。

標普 500 指數期貨在平盤上下震盪，那斯達克 100 指數期貨下跌 0.6%，該指數可能連續第 5 個交易日收黑，將是今年以來第二度出現如此長的跌勢。追蹤半導體股的主要 ETF 盤前重挫 3.6%，醫療保健與原物料類股 ETF 則相對強勢。

歐洲市場也出現類似輪動。受到中國競爭對手在微影設備領域取得進展影響，艾司摩爾 (ASML) 本周跌幅擴大至 11%。泛歐 Stoxx 600 指數震盪，但上漲家數仍多於下跌家數；巴克萊 (BCS-US)、LVMH 及聯合利華(UL-US) 財報則引發市場不同反應。

近期晶片股持續劇烈波動，投資人除了擔心人工智慧支出成長動能，也開始關注中國競爭升溫。資金因而轉向財報優於預期比例較高的產業。根據彭博行業研究統計，截至目前，房地產、原物料及公用事業類股所有已公布財報的企業，業績均優於市場預估。

Vega Investment Solutions 基金經理 Olivier David 表示，目前市場正明顯撤出持倉高度擁擠的晶片股；由於本季企業財報整體強勁，投資人仍有其他產業可以選擇。

亞洲科技股周二承受更猛烈賣壓，SK 海力士 (SKHY-US) 與三星電子在首爾股市均重挫逾 13%，拖累區域基準指數逼近修正區間。

油價下跌則緩解部分通膨疑慮，布蘭特原油下挫 1.6% 至每桶約 87 美元，連續第三個交易日走低，主因美國與伊朗延長暫停敵對行動。市場接下來將關注伊朗與阿曼的談判，觀察能否恢復荷姆茲海峽航運。

在 Fed 公布利率決策前，美債延續反彈，投資人下調未來 12 個月進一步緊縮政策的預期。不過，由於通膨風險仍高，貨幣市場仍反映本周升息機率約 35%。

Citadel Securities 預期 Fed 將升息，認為此舉有助主席華許 (Kevin Warsh) 強化抗通膨信譽。ING 策略師 Vincent Juvyns 雖預期 Fed 按兵不動，但警告停滯性通膨風險尚未消失，投資人不宜鬆懈。

截至台北時間周二（28 日）21 時許：

焦點個股：

可口可樂 (KO-US) 早盤股價上漲 3.41%，至每股 86.94 美元

可口可樂 (Coca-Cola) 盤前上漲 2%，公司上季財報優於預期，並上調全年財測。調整後每股盈餘為 0.97 美元，高於 LSEG 調查分析師預估的 0.93 美元；營收達 133.8 億美元，也優於市場預期的 131.6 億美元。

益華電腦 (CDNS-US) 早盤股價上漲 0.13%，至每股 339.04 美元

益華電腦 (Cadence Design Systems) 盤前上漲 3%，公司第二季調整後每股盈餘為 2.11 美元，優於 LSEG 調查分析師預估的 2.05 美元；營收為 15.8 億美元，符合市場預期。

嬌生 (JNJ-US) 盤股價上漲 1.71%，至每股 270.50 美元

嬌生 (Johnson & Johnson) 盤前上漲逾 2%，公司同意支付合計 55 億美元，和解數千起指控其部分滑石粉產品導致卵巢癌的訴訟。

今日關鍵經濟數據：

無