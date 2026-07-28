鉅亨網編譯段智恆 2026-07-29 00:30

Meta(META-US)預定周三 (29 日) 美股盤後公布財報，預測市場平台 Kalshi 交易員押注，公司管理層將在財報電話會議上聚焦雲端運算、Ray-Ban Meta 智慧眼鏡及自研晶片，並可能避談兒少使用社群媒體等政策爭議。

Meta財報電話會議說什麼？交易員90%押注這個關鍵字(圖：REUTERS/TPG)

Kalshi 設有「提及市場」(mentions market)，讓交易員押注特定字詞是否會在財報電話會議或公開演說中出現。根據目前交易價格，市場認為 Meta 管理層提到「雲端」(cloud) 的機率高達 90%，為所有關鍵字中最高。

‌



《彭博》本月稍早報導，Meta 正在開發雲端基礎建設業務，計劃向外部客戶出售原始運算能力。Meta 長期投入龐大資金興建人工智慧 (AI) 資料中心，若正式進軍雲端市場，將有機會讓閒置算力產生收入，並與亞馬遜(AMZN-US)AWS、微軟(MSFT-US)Azure 及 Google Cloud 展開競爭。

交易員也認為，Meta 提到智慧眼鏡合作夥伴「雷朋」(Ray-Ban) 的機率達 74%。Meta 上月才與雷朋母公司 EssilorLuxottica 推出價格更低的新款智慧眼鏡，顯示穿戴式裝置仍是公司擴張 AI 硬體生態系的重要布局。

至於自研晶片，市場押注 Meta 使用「矽」(silicon) 一詞的機率為 61%。相較之下，公司提及「Hyperion」的機率僅 27%。Hyperion 是 Meta 位於路易斯安那州鄉村地區的大型資料中心計畫，也是其擴充 AI 運算能力的重要工程。

交易員則預期 Meta 可能避談社群媒體政策。英國成為最新研議禁止兒童使用社群媒體的國家，但 Meta 在電話會議中提及「年齡驗證」的機率僅 15%。

此外，Meta 提到「預測市場」或「Kalshi」的機率也只有 20%。先前報導指出，執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 已要求員工開發預測市場平台，Meta 一度也曾與 Kalshi 洽談收購事宜。