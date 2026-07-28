鉅亨網編譯段智恆 2026-07-28 22:30

AI燒錢遊戲還能玩多久？Google暴跌後三大科技巨擘迎財報大考(圖：REUTERS/TPG)

Google 不再享有信任紅利 AI 支出首度引發反感

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Alphabet 長期是華爾街最青睞的超大規模雲端服務商之一，主因公司能有效將龐大資本支出轉化為營收。過去一年，Google Cloud 成長速度領先競爭對手，Gemini 模型及相關服務也在 OpenAI 與 Anthropic 主導的市場逐漸站穩腳步，推動 Alphabet 股價累計上漲約 70%。

然而，投資人對 AI 支出的態度正在改變。過去幾季，科技巨擘上調資本支出通常被視為需求強勁、未完成訂單增加的證明，但 Alphabet 上周宣布提高 2026 年資本支出預測，以加快興建 AI 資料中心後，市場反應卻明顯轉為負面。

Alphabet 股價隔日重挫 7%，反映投資人開始質疑 AI 基礎建設投入不斷攀升，卻可能耗盡現金，且回報時間與規模仍不明朗。Alphabet 長期被視為「印鈔機」，但今年第二季自由現金流首度轉負；公司長期債務也在 2026 年上半年激增 111% 至 980 億美元。

Evercore ISI 網路產業研究主管 Mark Mahaney 表示，Alphabet 上調資本支出，提高了亞馬遜與微軟採取類似行動的可能性。市場也將以更嚴格標準檢視其他科技巨擘，不再因 AI 需求強勁便全盤接受支出擴張。

微軟與亞馬遜支出恐再升 AI 疲勞情緒蔓延

微軟與 Meta 將於周三 (29 日) 美股盤後公布財報，亞馬遜則於周四 (30 日) 接棒。微軟 4 月預估，2026 年資本支出及融資租賃將達 1,900 億美元，其中約 250 億美元來自零組件漲價，主因 AI 晶片需求排擠記憶體供應。Visible Alpha 調查顯示，分析師目前預估微軟全年支出約 1,901 億美元。

Cowen 分析師 Derrick Wood 警告，若微軟再次上調資本支出，參考 Alphabet 財報後的股價反應，微軟可能面臨賣壓。FactSet 調查分析師甚至預估，微軟今年第四季自由現金流可能轉負，將是至少 2001 年以來首見。

亞馬遜 2 月預估 2026 年資本支出將達 2,000 億美元，原本是科技巨擘中最高，直到 Alphabet 將預測上限提高至 2,050 億美元。Alphabet 公布財報後，市場對亞馬遜資本支出的預估再增加近 20 億美元，升至 2,074 億美元。

分析師預期，亞馬遜可能進一步上調支出，以擴大 AI、自研晶片及衛星網路等業務。公司長期債務在去年底至今年 3 月底期間大增 81% 至 1,190 億美元，自由現金流也在第一季轉負，市場預估全年可能持續為負。

Longbow Asset Management 執行長 Jake Dollarhide 指出，在市場逐漸出現「AI 疲勞」、開始質疑資本支出暴增，以及科技巨擘舉債興建資料中心的環境下，亞馬遜可能難以透過本次財報取悅投資人。

不過，Wedbush 認為，若資本支出增加能支撐亞馬遜雲端服務 (AWS) 重新加速，並擴大 Bedrock、Alexa 及物流網路的競爭優勢，這項成本仍值得承擔。

雲端需求依舊強勁 市場改看支出能否換來成長

儘管投資人對 AI 支出更加挑剔，雲端運算需求仍相當強勁。Google Cloud 第二季營收暴增 82%，創至少 2020 年以來最快增速，高於前一季的 63%。Google Cloud 規模在 2020 年僅相當於 AWS 的 30%，到 2026 年第一季已接近一半。

AWS 仍是全球雲端基礎建設市場龍頭，第一季營收成長 28%，市場預估第二季增幅將加速至近 32%。微軟 Azure 及其他雲端服務第一季成長 40%，第二季則預估成長 39%。

Mahaney 表示，雲端需求看來「勢不可擋」，但其他業者很難追上 Google Cloud 第二季的成長速度。這也讓投資人陷入兩難：如果科技公司降低支出，可能因運算容量不足而錯失客戶；若持續大舉投資，又可能進一步侵蝕現金流並增加負債。

Meta 是 4 家公司中唯一沒有成熟雲端服務事業的業者，市場預估其今年資本支出約 1,389 億美元，公司先前表示最高可能達 1,450 億美元。Meta 目前仍能創造充裕現金流，並開始評估向第三方出售運算能力，試圖讓龐大 AI 基礎建設產生更多收入。

Columbia Threadneedle 基金經理 Tiffany Wade 表示，投資人需要對這些科技股保持耐心，因為 Alphabet、亞馬遜及微軟中長期仍可能成為 AI 贏家。她認為，面對強勁雲端需求，科技公司寧可向外部供應商採購額外算力，也不應因容量不足而拒絕客戶。