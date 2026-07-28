鉅亨網編譯段智恆 2026-07-29 01:00

《CNBC》周二 (28 日) 報導，快時尚巨擘 Shein 正籌備赴香港上市，但公司在相關文件中首度揭露，其美國業務正遭美國聯邦貿易委員會 (FTC) 調查，最終可能面臨和解及高額罰款，對財務狀況與營運結果造成重大不利影響。

Shein香港IPO前出事了！遭美FTC調查、恐面臨高額代價(圖：REUTERS/TPG)

Shein 在提交給香港交易所營運機構的文件中，並未說明 FTC 具體調查事項，僅表示公司正積極配合調查。Shein 指出，雖然不排除與 FTC 達成和解，但目前無法預測調查結果及完成時間，也不能排除近期內便有結果的可能性。

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Shein 警告，無論案件最終透過和解或其他方式解決，都可能要求公司支付大筆款項，進而對財務狀況及營運表現造成重大衝擊。Shein 與 FTC 均未立即回應進一步置評的請求。

FTC 是美國主要消費者保護機構，職責包括制止欺騙性或不公平的商業行為。該機構過去曾針對壓低負面評論、隱藏費用、誤導性價格、出貨與退款措施，以及個人隱私和資料使用等問題調查企業。

FTC 近年也積極打擊所謂「暗黑模式」(dark patterns)，即企業利用介面設計及心理技巧，引導消費者交出金錢或個人資料。常見手法包括預先勾選選項、刻意將重要說明藏在不易閱讀的位置，以及設計複雜的取消程序。

Shein 應用程式經常使用倒數計時器、遊戲化折扣及限時促銷等方式，營造購物急迫感，鼓勵消費者盡快下單。FTC 在 2022 年發布的暗黑模式報告中，也曾將倒數計時器列為常見手法之一。不過，目前尚不清楚 Shein 此次遭調查是否與這些做法有關。

Shein 在新冠疫情後迅速崛起，並成為全球最具知名度的快時尚平台之一。公司原先尋求在美國上市，但因商業模式及經營手法遭遇強烈政治阻力，之後轉往倫敦籌備上市，最終改赴香港掛牌。