鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-29 02:00

美國 7 月消費者信心降幅超出預期，民眾對當前商業環境及就業市場的看法惡化，顯示高物價與勞動市場降溫正逐步打擊家庭信心，但目前尚未明顯改變消費計畫。

高物價與就業降溫夾擊 美國7月消費者信心再度下滑(圖：REUTERS/TPG)

美國經濟評議會 (Conference Board) 周二 (28 日) 公布，7 月消費者信心指數由 6 月上修後的 92.2 降至 90.8，低於市場預估的 92.3 至 92.4，也延續 2021 年底以來整體下滑趨勢。

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(圖：ZeroHedge)

衡量消費者對當前商業及就業環境看法的現況指數降至 114.9，低於市場預估的 117.5，並創 2021 年 2 月以來最低；未來 6 個月預期指數則維持在 74.7，略高於預估的 74.4，但仍處於代表經濟衰退風險升高的負面區間。

世界大型企業聯合會首席經濟學家彼得森 (Dana Peterson) 表示，現況指數連續第 3 個月惡化，消費者對當前商業環境的評價轉弱，對勞動市場的看法也有所降溫。受訪者對未來幾個月企業經營狀況更加悲觀，但對就業前景的看法稍微改善，家庭收入預期則仍維持樂觀。

7 月認為工作機會充足的消費者比率降至 24.6%，雖然認為工作難找的比率也略微下降，但兩者差距收窄至 3.1 個百分點，創 2021 年以來最低。這項指標受到經濟學家密切關注，差距縮小通常意味求職者面臨的就業環境更加困難。

調查於 7 月 1 日至 22 日進行，其間美國汽油價格先跌至 3 月以來最低，之後又因美伊戰事重啟、國際油價上漲而反彈。消費者提及汽油價格的頻率雖有所下降，仍維持高檔，對食品與日常雜貨價格的抱怨則進一步增加。

消費者未來一年的平均及中位數通膨預期均有所下降，但仍有 61.3% 的受訪者預期未來 12 個月利率將上升，與 6 月持平。儘管近期股市震盪，多數消費者仍預期一年後股價將高於目前水準。