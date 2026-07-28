鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-28 19:36

部分媒體昨 (27) 日報導指稱大盤融資擔保維持率降至 143%、恐引爆大規模融資「斷頭潮」，證交所今 (28) 日嚴正澄清，強調外界報導的 143% 是未完整計算整戶信用交易因子所致。截至 27 日收盤，全市場信用交易整戶擔保維持率實為 175%，遠高於 130% 的法定追繳門檻，整體市場信用風險完全可控，交割秩序良好。

市場誤傳融資斷頭潮！證交所澄清：全市場維持率175%遠高於警戒線。(鉅亨網資料照)

證交所解釋，信用交易之全市場擔保維持率是採整戶 (融資 + 融券) 合併計算，且涵蓋上市、上櫃標的，截至 7 月 27 日全市場之信用交易整戶擔保維持率約為 175%，仍遠高於現行最低追繳擔保維持率 130%，且全市場融資擔保維持率仍高於原始擔保維持率 166%，外界所稱擔保維持率 143% 應是未完整計算整戶信用交易之相關因子所致。

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7 月 27 日追繳與處分金額占大盤成交金額比重分別不足 0.1%、0.03%，且遠低於去 (2025) 年 4 月對等關稅事件，2026 年至今信用交易處分金額及人數相較大盤成交量值及市場投資人數仍處於安全範圍。

此外，依「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」之規定，信用交易之處分 (斷頭) 前均會有事前之通知及補繳程序，不會立即執行處分，當擔保維持率低於 130% 時，證券商將於當日 (T 日) 收盤後通知投資人，並請其於通知送達 (次日) 起 2 日內進行補繳，如到期仍未補繳且擔保維持率仍未回升至 130% 以上者，始於次一營業日 (T+3) 處分擔保品，處分前如當日整戶維持率達 130% 以上，暫不處分，如整戶擔保維持率回升至 166% 以上者，則取消其追繳紀錄。

今日截至 15:30，證券商申報投資人違約金額總計新台幣 3 千 7 百萬餘元，互抵後淨額僅約 200 萬元，違約投資人未集中於年輕族群，無顯著異常情形，整體市場交割秩序良好。