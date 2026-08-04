鉅亨網編譯羅昀玫 2026-08-05 05:40

美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 週二 (4 日) 表示，華府與德黑蘭尚未完成有關重要國際水道通行安排的談判，但他希望雙方「很快」就能達成協議。盧比歐發表上述談話前，美國總統川普再度暫緩對伊朗發動攻擊，為談判留下空間。

川普週一 (3 日) 表示：「在採取斬首行動前，我想給他們最後一次機會…… 接下來就看情況如何發展。」

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週二傳出，美伊雙方已接近就重新開放荷姆茲海峽達成協議，多名美國高階官員也發表類似說法。

盧比歐隨後在國務院告訴記者：「這些談判已經取得進展，但尚未達成最終協議。」

他說：「美方希望很快就能有結果。」

盧比歐指出，儘管有人試圖阻止商船通行，部分商業船隻目前仍能通過相關水域。不過，美國正參與阿曼與伊朗之間的磋商，討論如何在短期內讓更多船舶安全通行。

盧比歐表示：「目前已有石油經由這些海峽運送，因此海峽實際上是開放的。」

報導稱，他所指的可能包括荷姆茲海峽，以及位於葉門與非洲之角之間的曼德海峽。此前，葉門青年運動曾威脅攻擊與沙烏地阿拉伯港口有關的船隻。

曼德海峽位於葉門與非洲之角之間，連接亞丁灣與紅海，也是船舶經由蘇伊士運河往返亞洲、中東及歐洲的重要航線。

美國財政部長貝森特週二稍早表示，美方仍在與伊朗就荷姆茲海峽問題進行談判，雙方最快可能在週二或週三達成重新開放這條戰略水道的協議。

盧比歐表示，海峽通行協議目前獲得較多關注，但美國的最終目標，是與伊朗就去核化問題達成一項「最終協議」。