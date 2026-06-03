鉅亨網編譯段智恆 2026-06-03 20:50

博通 (AVGO-US) 即將公布最新財報，在人工智慧 (AI) 熱潮推動下，該公司股價近四個交易日暴漲，市值增加超過 2,800 億美元。然而，在股價已大幅上漲後，市場開始關注這家 AI 晶片與網通晶片大廠是否仍有足夠成長動能支撐進一步上攻。

〈財報前瞻〉4天暴增2800億美元市值！博通財報能否延續AI神話？(圖：REUTERS/TPG)

博通股價過去幾個月走勢劇烈。該股自去年 12 月至今年 3 月底一度下跌 23%，並於 3 月 30 日觸及今年低點，但此後強勢反彈 64%，成為推動標普 500 指數今年大漲 20% 的第三大貢獻者，僅次於輝達 (NVDA-US) 與蘋果(AAPL-US)。

‌



市場對 AI 基礎設施需求持續樂觀，是推升博通股價的重要原因。費城半導體指數今年迄今已上漲 94%，有望創下 1999 年以來最佳年度表現。亞馬遜 (AMZN-US)、Meta(META-US)、Alphabet(GOOGL-US) 及微軟 (MSFT-US) 等科技巨頭今年合計資本支出預估高達 7,250 億美元，絕大部分將投入 AI 相關資料中心與運算基礎設施建設。

AI 資本支出狂潮帶動博通飆漲

不過，部分華爾街人士開始擔憂，市場是否對 AI 投資前景過度樂觀。

Alphabet 本周宣布透過發行新股籌資 800 億美元，成為史上最大規模股票融資案之一，引發市場對科技巨頭持續擴大支出的討論。根據《彭博》彙整的供應鏈資料，Alphabet 約占博通營收 13%，是其重要客戶之一。

Ingalls & Snyder 資深投資組合策略師葛里斯基 (Tim Ghriskey) 表示，Alphabet 的大規模融資顯示其短期內不打算縮減 AI 支出，但市場也開始思考，這些企業究竟還能投入多少資金，以及成長空間是否存在上限。

由於成長前景是支撐博通高估值的核心因素，投資人對 AI 投資報酬率能否持續提升變得更加敏感。晶片產業向來具有循環性，歷史上經常出現景氣高峰與低谷交替，因此即便本輪 AI 熱潮規模遠超過往，市場仍不斷討論未來是否可能出現成長降溫。

創投公司 Alloy Partners 執行長帕克 (Elliott Parker) 表示，他相信 AI 轉型趨勢確實正在發生，但也存在另一種情境，即企業導入 AI 的速度低於市場預期，相關客戶未能快速創造收益，進而導致這波漲勢出現動搖。

財報成關鍵考驗 分析師看好但上漲空間有限

市場目前預估，截至 4 月 30 日止的博通第二季營收將年增超過 47%，高於去年同期約 20% 的增幅；淨利預估成長 67%。近三個月來，分析師對博通 2026 會計年度每股盈餘 (EPS) 預測已上調 11%，2027 年預測更大幅提高 33%，反映市場對 AI 需求仍具信心。

然而，部分投資人認為，市場對博通的期待已接近極高水準。選擇權市場顯示，交易員預估財報公布後股價可能出現上下 7.8% 的波動，高於歷史平均 5.3%。

博通目前預估本會計年度營收將成長 62%，但市場預測 2027 年度增速將放緩至 58%，2028 年度更可能降至 24%，顯示高成長階段未必能永久維持。

估值也是市場關注焦點之一。博通目前未來 12 個月本益比約 32 倍，遠高於過去 10 年平均 18 倍，也高於費城半導體指數的 28 倍及輝達的 22 倍。