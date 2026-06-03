鉅亨網編譯段智恆 2026-06-03 22:00

伊朗戰爭帶來的供應鏈衝擊不僅限於原油與天然氣。一種鮮少受到一般民眾關注、卻對國防、工業製造、電子產品與新能源產業至關重要的金屬——鎢 (Tungsten)，正因戰爭需求激增與中國出口管制而陷入供應緊張，市場人士警告，即使荷莫茲海峽恢復通航，這場鎢供應危機仍可能延續至 2030 年代。

鎢以高熔點、高硬度聞名，廣泛應用於穿甲彈、飛彈零組件、工業切削工具、電子產品電路板製造設備、航太設備、電動車零件甚至牙科器械。隨著美國持續消耗大量彈藥支援伊朗戰爭與烏克蘭戰事，鎢需求正快速攀升。

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SmartTech Research 執行長維納 (Mark Vena) 表示，鎢已成為供應鏈討論中最常被提及的議題之一。過去很少有人注意這種金屬，但當軍工產業、工廠與機械設備製造商同時搶購時，其重要性立即浮現。

中國掌控八成供應 出口限制加劇市場緊張

目前全球鎢供應高度集中於中國。根據美國地質調查局 (USGS) 資料，2024 年全球鎢產量約 8.1 萬公噸，中國占全球供應比重高達 80%，越南則位居第二，但產量遠不及中國。

然而，中國近年礦產資源逐漸減少，加上北京自 2025 年 2 月起以國家安全為由收緊鎢出口管制，使國際市場供應進一步吃緊。

美國幾乎沒有本土鎢礦生產能力，目前高度依賴進口。市場分析指出，中國不僅限制出口，同時還積極向其他國家收購鎢精礦，以滿足自身國防、工業及能源需求，進一步壓縮全球可供應數量。

隨著歐美國家持續補充軍火庫存，鎢在穿甲彈及各類武器系統中的需求快速增加。市場人士預估，未來 5 至 10 年間，美國將需要多座新鎢礦投入生產才能滿足需求。

美國國防部也正調整供應鏈政策。自 2027 年 1 月起，新的採購規定將限制使用來自中國開採、提煉與加工的鎢金屬粉末及重合金，迫使軍工產業尋找替代來源。

哈薩克與南韓成新供應重鎮 美國加碼扶植

在全球尋找替代供應來源之際，哈薩克正成為市場焦點。

澳洲礦業公司 Cove Capital 旗下 Cove Kaz Capital 正開發哈薩克大型鎢礦計畫。公司執行董事長阿爾索斯 (Pini Althaus) 表示，目前鎢市場正面臨前所未有的供應環境，烏克蘭與伊朗戰爭消耗大量庫存，加上供應受限，推升價格持續走高。

根據規劃，該礦場未來全面投產後年產量可達 1.2 萬公噸，相當於目前全球年產量約 15%。該項目預計可營運超過 50 年。

此外，加拿大礦商 Almonty Industries 也已重啟位於南韓江原道的 Sangdong 鎢礦，這座礦場停產超過 30 年後重新投產，被視為西方國家降低對中國依賴的重要一步。該公司同時在葡萄牙擁有鎢礦業務。

美國政府也積極支持新供應鏈建立。美國進出口銀行與美國國際開發金融公司已承諾向哈薩克鎢礦計畫提供最高 16 億美元融資支持，近期市場更傳出業者向美國國防部額外申請 4 億美元資金。

從飛彈到牙醫診所 鎢短缺恐衝擊日常生活

儘管鎢短缺首先衝擊軍工產業，但影響範圍遠不止於此。

專家指出，鎢碳化物是工業切削工具的重要原料，廣泛應用於礦業、製造業與建築業設備。若供應持續緊張，將提高工廠設備、鑽探機械及工程工具成本，進一步推升基礎建設與製造成本。

在醫療領域，牙科鑽頭普遍採用鎢碳化物材料，以提高耐用度並減少患者不適。電子產業則使用鎢碳化物鑽頭製造電路板，因此智慧手機、電腦及汽車供應鏈也可能受到波及。

甚至在休閒活動中，鎢也扮演重要角色。由於鎢配重較鉛更環保、毒性更低，因此被廣泛應用於釣魚用品。