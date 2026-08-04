鉅亨網編譯陳又嘉 2026-08-05 06:31

SpaceX(SPCX-US) 周二 (4 日) 美股盤後公布今年 6 月創紀錄 IPO 以來首份財報，第二季營收優於市場預期，但由於資本支出大幅攀升，導致股價盤後下跌。截至發稿，跌逾 6%。

SpaceX 周二發布聲明表示，第二季營收年增 92%，由去年同期的 41 億美元增至 78.1 億美元，淨虧損則由去年同期的 10 億美元縮減至 5.41 億美元。

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Q2 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估

營收：78.1 億美元 v.s. 69.3 億美元

每股虧損：0.09 美元 v.s. 0.26 美元

這是馬斯克 (Elon Musk) 旗下可重複使用火箭公司首次以上市公司身分向華爾街交出成績單，投資人態度相當謹慎。自 6 月 12 日以每股 150 美元掛牌上市以來，截至周二收盤，SpaceX 股價已累計下跌約 16%。

三大業務營收全面優於預期

SpaceX 去年虧損 49 億美元，主要因大舉投資 AI 基礎設施。公司今年 2 月與 xAI 完成合併，當時表示希望打造部署於太空中的資料中心。但即使是承接 NASA 大型發射合約的太空發射業務，目前仍處於虧損狀態。

SpaceX 目前主要獲利來源仍來自衛星網路服務 Starlink。該服務除了直接提供一般消費者使用外，也向政府與軍方機構提供服務。

Q2 關鍵業務營收 v.s. StreetAccount 預估

太空事業：9.62 億美元 v.s. 8.35 億美元

連線服務：42.9 億美元 v.s. 38.3 億美元

AI 業務：25.6 億美元 v.s. 21.8 億美元

不過，太空事業營業虧損為 5.42 億美元，AI 業務營業虧損 12.6 億美元。連線服務營業利益 16.6 億美元，仍是公司唯一獲利來源。

AI 資本支出暴增逾 6 倍

第二季資本支出達 183.7 億美元，較去年同期暴增超過 6 倍。其中高達 158.3 億美元投入 AI 相關建設。

整體資本支出也高於 FactSet 統計分析師平均預估的 132.2 億美元。

今年 ARR 有望突破千億美元

SpaceX 財務長 Bret Johnsen 在財報會議上表示，公司預計今年底年度經常性收入 (ARR) 可望突破 1,000 億美元。

他透露，本季開始數周內，公司已新增 67 億美元雲端服務合約，合約期間為六個月，自今年 10 月起開始逐步認列。

Johnsen 指出，全年 ARR 預測也包含 Cursor 所帶來的收入貢獻。

Johnsen 也談到，SpaceX 的資本配置效率相當高，AI 投資回收速度非常快。「所有資本支出都不一樣。尤其是在 AI 運算領域，我們部署資本的方式，讓投資回收期不到一年。」

他補充道，由於設備更新速度極快，部分資本支出未來甚至更像是銷貨成本 (COGS)。

馬斯克看好 Starlink 成全球主要網路供應商

在財報會議上，馬斯克熱烈宣揚 Starlink 未來發展。「未來某一天，Starlink 提供全球大部分網際網路服務並非不可能，至少是在我們獲准營運的大多數國家。」

他認為，這個目標有機會在 10 年內實現。

根據 SpaceX，Starlink 目前擁有 1,200 萬名訂閱用戶，較去年同期成長一倍，較第一季增加 17%。但每位用戶平均收入 (ARPU) 為 66 美元，與上季持平，但較去年同期的 85 美元大幅下滑。

SpaceX 在 IPO 招股書中列出超過 20 家 Starlink 競爭對手，包括亞馬遜、Blue Origin、Viasat(VSAT-US)、AT&T(T-US) 及 T-Mobile(TMUS-US)。其中部分競爭對手同時是 SpaceX 客戶，利用 SpaceX 火箭協助將衛星送入軌道。

SpaceX 總裁 Gwynne Shotwell 則表示，她對 Starlink 未來企業客戶及政府市場成長「非常樂觀」。

馬斯克也坦言，Starlink 早期網路品質確實不穩定，但如今已具備「極佳的系統可用率及極低延遲」，因此企業及政府機構已可將 Starlink 視為主要網路服務供應商，而非僅作為備援方案。

攜手輝達打造太空 AI 資料中心

SpaceX 日前宣布與輝達 (NVDA-US) 合作，共同開發「太空運算」技術，希望將 AI 模型與服務部署至軌道衛星。

雙方將共同設計 Starmind AI1 衛星運算模組。SpaceX 表示，每顆衛星都將搭載「輝達 Rubin GPU 及 Vera CPU，提供接近資料中心等級的太空 AI 運算能力」。