〈美股盤後〉美伊談判露曙光！道瓊標普刷新高 費半暴漲超6.5% SpaceX盤後急跳水

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-08-05 05:36

美伊談判露曙光！道瓊標普刷新高 費半暴漲超6.5% SpaceX盤後急跳水 (圖：REUTERS/TPG)

半導體類股延續 7 月崩跌後的反彈走勢。SK 海力士 ADR (SKHY-US) 飆高超 8%，Sandisk (SNDK-US) 飛漲超 10%，美光 (MU-US) 上漲逾 7%，Marvell (MRVL-US) 勁揚近 13%，顯示投資人重新押注人工智慧資料中心投資及晶片需求。

‌



國際油價大幅下跌。美國財政部長貝森特表示，美伊最快可能在週二或週三，就改善荷姆茲海峽通行達成協議。外交解決中東衝突的期待升溫，市場因而調降原油供應中斷的風險評估。

經濟數據方面，美國勞工統計局 (BLS) 週二 (4 日) 公布，6 月職缺減少 17.8 萬個至 735.9 萬個，低於市場預期的 740 萬個；職缺率也由 4.5% 降至 4.4%。這將是本週首項重要的就業市場數據，並為週五公布的 7 月非農就業報告提供線索。

美股週二 (4 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 907.47 點，或 1.71%，報 54,085.88 點。

那斯達克指數大漲 671.10 點，或 2.59%，報 26,584.99 點。

S&P 500 指數上漲 136.02 點，或 1.79%，報 7,736.52 點。

費城半導體指數暴漲 748.91 點，或 6.55%，報 12,179.26 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 779.90 點，或 4.39%，報 18,532.05 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 0.39%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.96%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.11%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.06%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.32%。

台股 ADR 漲多跌少。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.72%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 5.51%；聯電 ADR (UMC-US) 狂飆 10.38%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.27%。

企業新聞

Palantir 執行長 Alex Karp 形容這是一個「超乎想像」的一季，其中第二季美國商業營收較去年同期成長 90%，進一步強化市場對人工智慧需求的樂觀預期。

有「景氣金絲雀」之稱的工程與礦業設備大廠開拓重工 (CAT-US) 同樣受到財報激勵。這家道瓊成分股也是人工智慧基礎設施擴建的受惠企業，銷售與營收首次突破 200 億美元，帶動股價走高 5.60% 至每股 876.54 美元。

SpaceX (SPCX-US) 週二勁揚 9.43%，收每股 125.33 美元，但盤後股價跳水逾 6%。

SpaceX 盤後公布第二季營收達 78.1 億美元，較市場預期高出近 15%，調整後每股虧損也由去年同期的 0.34 美元收窄至 0.09 美元。不過，投資人更關注其龐大的 AI 基礎設施支出、持續淨虧損及未提供財測，相關疑慮壓過優於預期的業績，拖累盤後股價走低。

亞馬遜 (AMZN-US) 週二回落約 2% 至每股 277.42 美元。該公司週一市值首次突破 3 兆美元，但在創辦人貝佐斯申報出售約 40 億美元持股後，股價週二出現獲利了結賣壓。

華爾街分析

美股財報季整體表現持續提供支撐。根據 FactSet 統計，目前已公布財報的標普 500 指數成分企業中，超過 84% 的獲利優於市場預期。

麥格理集團全球外匯與利率策略師 Thierry Wizman 表示，從美股最近三個交易日快速上漲的表現來看，市場幾乎沒有反映外部環境仍存在重大問題。AI 超大規模雲端業者已暫緩分析師對資料中心投資過度消耗現金流的疑慮，半導體股也從 7 月重挫中反彈，加上美國企業財報整體未令市場失望，共同推動美股持續創高。

此外，富國投資研究所策略師 Tony Miano 指出，市場正反映荷姆茲海峽可望恢復通行的預期，這有助全球石油供應逐步正常化，油價回落也能減輕能源成本與通膨壓力。

他也警示，通膨不會迅速回到正常水準。即使能源價格壓力有所緩解，短期內整體物價仍可能維持高檔，進而限制美債殖利率的下行空間。