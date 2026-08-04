鉅亨網編譯陳又嘉 2026-08-05 07:20

《Yahoo Finance》報導，Palantir(PLTR-US)股價周二 (4 日) 大漲近 30%。公司公布 2026 會計年度第二季財報，營收與獲利雙雙優於市場預期，並同步上調全年財測，激勵股價強勢走高。

Palantir 目前預估，2026 全年營收將達 81.6 億美元，高於先前預估的 76.5 億至 76.6 億美元。

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第二季調整後每股盈餘 (EPS) 為 0.41 美元，優於華爾街預估的 0.35 美元，營收則達 19.4 億美元，同樣高於市場預期的 18 億美元。

Palantir 執行長 Alex Karp 表示，「本季表現可說是超乎想像，我們的美國商業業務營收年增 149%，整體營收年增 93%。」

他並補充，「主權 AI(Sovereign AI) 革命讓我們對未來非常樂觀。」

美國政府業務營收第二季年增 90%，季增 18%。

Palantir 表示，該季共簽下 220 筆金額超過 100 萬美元的合約，其中 98 筆合約金額超過 500 萬美元、73 筆合約金額超過 1,000 萬美元。

Palantir 營收長兼法務長 Ryan Taylor 在財報會議上向分析師表示，「各項指標都創下歷史新高。」

此外，公司第二季調整後自由現金流達 12.2 億美元，超越市場預估的 10 億美元。自由現金流也是 AI 產業最受投資人關注的財務指標之一。

企業 AI 市場正分成兩大陣營

Palantir 認為，目前企業 AI 市場正逐漸分化為兩類企業：一類企業花費數百萬美元購買 AI 模型的 Token，最後卻只得到品質不佳、缺乏實際價值的「AI 垃圾」；另一類企業則透過 Palantir 的基礎平台，有效提升投資報酬率。

Taylor 指出，「相較之下，沒有使用 Palantir 的企業，只看到 Token 計費器不停轉動，卻只能得到大量低品質的 AI 輸出，而且與真正的商業價值毫無關聯。」

今年稍早，Palantir 的 Maven Smart System 正式成為美國國防部的官方採購計畫。這也意味著，Palantir 未來多年將在美國軍方 AI 專案中扮演更重要的角色。

華爾街仍偏多

今年稍早整體軟體類股受到 AI 衝擊疑慮影響，Palantir 股價年初以來仍下跌約 3%。

不過，華爾街對該股依然保持樂觀。目前分析師評級中，共有 22 位給予「買進」，9 位給予「持有」，2 位給予「賣出」。

上個月，D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 調升 Palantir 股票評級。他指出，Palantir 最大的競爭優勢，在於其 AI 協調平台，能夠讓企業在不同 AI 模型之間快速切換。