鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-03 23:30

美國服務業 5 月擴張速度加快，但能源價格上漲與供應鏈壓力持續推高企業成本，顯示伊朗戰爭帶來的通膨風險正逐步向經濟各領域擴散，也讓聯準會 (Fed) 短期內降息空間進一步受限。

美國服務業 5 月擴張速度加快。(圖：ZeroHedge)

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美國供應管理協會 (ISM) 周三 (3 日) 公布，5 月非製造業指數由 4 月的 53.6 升至 54.5，高於市場預期的 53.8，顯示占美國經濟活動逾三分之二的服務業持續成長。

美國 5 月 ISM 非製造業指數細項：(50 為榮枯線)

商業活動生產指數報 57.7，前值 55.9

新訂單指數報 57.3，前值 53.5

僱傭指數報 47.9，前值 48.0

供應商交貨指數報 55.2，前值 56.8

存貨指數報 62.5，前值 53.1

價格指數報 71.3，前值 70.7

未完成訂單指數報 51.3，前值 53.0

新出口訂單指數報 50.0，前值 52.1

進口指數報 51.1，前值 54.7

庫存景氣指數報 55.2，前值 55.1

圖：ISM

企業搶補庫存 推升服務業擴張

分析指出，這波成長部分來自企業提前下單與補充庫存，以因應伊朗戰爭導致的原物料供應風險及價格上漲。近三個月來，美國與以色列對伊朗的軍事行動已干擾能源、鋁及肥料等商品運輸，推升企業對未來供應短缺的憂慮。

ISM 調查顯示，服務業新訂單指數由 53.5 升至 57.3，反映需求仍具韌性；庫存指數更由 53.1 大幅升至 62.5，顯示企業正加速建立庫存。不過，未完成訂單增幅放緩，出口表現也有所降溫。

更值得關注的是價格壓力。服務業支付價格指數由 70.7 升至 71.3，進一步反映油價上漲正逐漸傳導至服務業成本。美國政府上周公布數據顯示，4 月通膨年增率創下三年來最大增幅，市場擔心未來幾個月物價壓力可能持續升高。

服務業支付價格指數由 70.7 升至 71.3，進一步反映油價上漲正逐漸傳導至服務業成本。(圖：ZeroHedge)

供應鏈問題也尚未完全緩解。供應商交貨指數雖由 56.8 降至 55.2，但仍處於高檔，代表交貨時間持續拉長。分析認為，除了經濟活動改善推升需求外，供應鏈瓶頸也是造成交貨延遲的重要因素。

需求降溫與成本攀升並存

不過，另一項服務業調查卻描繪出較為疲弱的景象。標普全球 (S&P Global) 公布的美國服務業採購經理人指數 (PMI) 終值由 4 月的 51 降至 50.7，接近今年 3 月低點，顯示服務業動能並非全面改善。

(圖：ZeroHedge)

標普全球市場情報首席商業經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 表示，與製造業因企業囤積庫存而出現需求激增不同，服務業過去三個月需求幾乎停滯，未能延續年初的強勁表現。

其中，面向消費者的服務產業受到衝擊最大。由於能源價格上漲侵蝕家庭購買力，加上消費者對服務價格上漲產生抗拒，相關產業訂單出現疫情以來最大降幅。企業服務與金融服務業也受到高利率環境影響，訂單成長放緩。

就業市場方面，兩項調查均顯示服務業招聘動能疲弱。威廉森指出，企業正以疫情初期以來最快速度縮減人力，反映需求降溫與成本上升正對企業營運形成壓力。

儘管需求放緩可能有助抑制通膨進一步惡化，但 PMI 顯示的成本壓力意味著未來幾個月消費者物價指數 (CPI) 仍可能面臨上行風險。市場目前普遍預期，Fed 將在可預見未來維持利率於 3.5% 至 3.75% 區間不變，以觀察伊朗戰爭帶來的通膨衝擊是否進一步擴大。