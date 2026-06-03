鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國服務業 5 月擴張速度加快，但能源價格上漲與供應鏈壓力持續推高企業成本，顯示伊朗戰爭帶來的通膨風險正逐步向經濟各領域擴散，也讓聯準會 (Fed) 短期內降息空間進一步受限。
美國供應管理協會 (ISM) 周三 (3 日) 公布，5 月非製造業指數由 4 月的 53.6 升至 54.5，高於市場預期的 53.8，顯示占美國經濟活動逾三分之二的服務業持續成長。
分析指出，這波成長部分來自企業提前下單與補充庫存，以因應伊朗戰爭導致的原物料供應風險及價格上漲。近三個月來，美國與以色列對伊朗的軍事行動已干擾能源、鋁及肥料等商品運輸，推升企業對未來供應短缺的憂慮。
ISM 調查顯示，服務業新訂單指數由 53.5 升至 57.3，反映需求仍具韌性；庫存指數更由 53.1 大幅升至 62.5，顯示企業正加速建立庫存。不過，未完成訂單增幅放緩，出口表現也有所降溫。
更值得關注的是價格壓力。服務業支付價格指數由 70.7 升至 71.3，進一步反映油價上漲正逐漸傳導至服務業成本。美國政府上周公布數據顯示，4 月通膨年增率創下三年來最大增幅，市場擔心未來幾個月物價壓力可能持續升高。
供應鏈問題也尚未完全緩解。供應商交貨指數雖由 56.8 降至 55.2，但仍處於高檔，代表交貨時間持續拉長。分析認為，除了經濟活動改善推升需求外，供應鏈瓶頸也是造成交貨延遲的重要因素。
不過，另一項服務業調查卻描繪出較為疲弱的景象。標普全球 (S&P Global) 公布的美國服務業採購經理人指數 (PMI) 終值由 4 月的 51 降至 50.7，接近今年 3 月低點，顯示服務業動能並非全面改善。
標普全球市場情報首席商業經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 表示，與製造業因企業囤積庫存而出現需求激增不同，服務業過去三個月需求幾乎停滯，未能延續年初的強勁表現。
其中，面向消費者的服務產業受到衝擊最大。由於能源價格上漲侵蝕家庭購買力，加上消費者對服務價格上漲產生抗拒，相關產業訂單出現疫情以來最大降幅。企業服務與金融服務業也受到高利率環境影響，訂單成長放緩。
就業市場方面，兩項調查均顯示服務業招聘動能疲弱。威廉森指出，企業正以疫情初期以來最快速度縮減人力，反映需求降溫與成本上升正對企業營運形成壓力。
儘管需求放緩可能有助抑制通膨進一步惡化，但 PMI 顯示的成本壓力意味著未來幾個月消費者物價指數 (CPI) 仍可能面臨上行風險。市場目前普遍預期，Fed 將在可預見未來維持利率於 3.5% 至 3.75% 區間不變，以觀察伊朗戰爭帶來的通膨衝擊是否進一步擴大。
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