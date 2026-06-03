鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-04 00:30

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周三 (3 日) 表示，儘管伊朗戰爭推升能源價格並帶來通膨風險，但他認為目前美國貨幣政策處於適當位置，現階段沒有必要調整利率，同時也看不出未來利率走向存在明確方向。

Fed威廉斯：貨幣政策處於正確位置 目前無需升息或降息(圖：REUTERS/TPG)

威廉斯接受 Yahoo Finance 訪問時指出，聯準會 (Fed) 目前的政策設定「恰到好處」，無論升息或降息都缺乏充分理由。

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他表示：「我認為貨幣政策正處於完全正確的位置。我看不出現在有任何升息或降息的必要。」他進一步指出，目前也沒有明顯跡象顯示 Fed 下一步應朝哪個方向調整利率。

Fed 今年以來持續維持利率不變，但隨著伊朗戰爭推升能源價格，決策官員之間對未來政策方向的討論逐漸升溫。部分官員近期警告，若荷莫茲海峽航運無法盡快恢復正常，供應鏈與能源市場持續受擾，未來可能需要考慮升息以抑制通膨壓力。

最新數據顯示，Fed 偏好的通膨指標——個人消費支出 (PCE) 物價指數 4 月年增 3.8%，創 2023 年以來最大升幅，顯示通膨仍明顯高於 Fed 2% 的目標。

另一方面，美國就業市場依舊穩健。失業率目前維持在 4.3%，部分 Fed 官員認為這一水準接近充分就業，顯示勞動市場尚未出現明顯疲弱跡象。

市場普遍預期，Fed 將在 6 月 16 日至 17 日的利率決策會議按兵不動。目前在新任主席華許 (Kevin Warsh) 領導下，Fed 官員正試圖評估伊朗戰爭對通膨與經濟成長的影響，以及是否需要調整未來政策立場。