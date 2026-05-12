鉅亨網編譯段智恆 2026-05-12 19:40

原本押注準聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 上任後將啟動一連串降息的華爾街交易，如今正快速失去市場認同。隨著伊朗戰事推升油價、通膨風險再度升溫，加上美國經濟展現韌性，規模達 31 兆美元的美國公債市場，近期反而開始押注 Fed 將在更長時間內維持緊縮政策，甚至不排除升息可能。

市場變化已反映在殖利率走勢上。美國 30 年期公債殖利率近期逼近 5%，而先前因預期華許上任後將推動降息、帶動殖利率曲線陡峭化的交易，也大致遭到市場逆轉。

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市場人士並非認為華許突然改變立場。華許過去多次主張，Fed 應在降息同時縮減資產負債表，並認為人工智慧 (AI) 帶動的生產力提升，有助壓低通膨、替降息創造空間。不過投資人愈來愈認為，即便華許正式接掌 Fed，也無法脫離經濟現實與通膨數據的制約。

T. Rowe Price 動態全球債券策略共同基金經理人 Adam Marden 表示：「真正決定他政策方向的，不會是意識形態，而是市場發生的事件。」

油價與 AI 投資同步升溫 市場開始押注升息風險

債券投資人眼前最大的變數，仍是中東戰事對能源價格的衝擊。伊朗衝突爆發以來，油價劇烈波動，成為短期利率預期的重要驅動因素。儘管通膨壓力升高，但市場認為 Fed 升息門檻依舊偏高，降息門檻同樣不低，使決策前景更加複雜。

摩根資產管理 (JPMorgan Asset Management) 投資組合經理 Priya Misra 指出，目前市場極難操作，AI 熱潮正在推升企業資本支出、增加債券供給，同時提升投資人對美國長期成長的樂觀預期，而能源市場又遭遇數十年來罕見衝擊。

美國銀行策略師近日也警告，市場可能低估 Fed 再次升息的可能性，尤其 4 月非農就業數據強勁後，升息風險正被重新定價。該行建議投資人押注 2 年期美債殖利率進一步走高。

Marden 旗下全球基金目前也維持放空美國公債部位，押注 Fed 在經濟韌性與價格壓力重燃背景下，將維持偏緊政策。

華許交易未必消失 市場仍等待通膨與就業轉折

儘管「華許交易」近期受挫，市場並未完全放棄其重返舞台的可能。

市場目前正等待周二 (12 日) 公布的美國消費者物價指數 (CPI) 報告，以評估 Fed 能在高油價環境下維持利率不變多久。彭博調查顯示，經濟學家預估美國 CPI 年升幅將達 3.7%，創 2023 年以來最高水準。

利率交換市場目前顯示，交易員已押注 Fed 在 2027 年 4 月前升息的機率接近 60%，與伊朗衝突爆發前市場普遍預期連續降息的看法形成鮮明對比。

不過部分投資人認為，若美國就業市場轉弱或通膨降溫，「華許交易」仍可能捲土重來。

Columbia Threadneedle Investments 投資組合經理 Ed Al-Hussainy 指出，若勞動市場顯著降溫，市場將重新押注降息，「目前不是那樣的環境，但年底前不排除出現這種變化。」