鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-12 21:40

美股主要指數周二 (12 日) 開盤走低，美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 年升 3.8%、高於市場預期，創 2023 年 5 月以來新高，削弱市場對聯準會 (Fed) 降息期待；另一方面，伊朗戰事持續推升油價，美國原油站上每桶 100 美元，加深通膨疑慮。受晶片股與大型科技股走弱拖累，標普 500 與那斯達克指數自歷史高點附近拉回，美債同步遭遇賣壓，市場避險情緒升溫。

〈美股早盤〉美4月CPI爆表+油價飆升 主要指數開低(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌近 240 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數跌近 160 點或近 0.6%，標普 500 指數跌近 0.4%，費城半導體指數跌近 2.0%。台積電 ADR 跌近 0.9%。

‌



美國 4 月通膨數據高於市場預期，加上伊朗戰事持續擾亂全球能源供應、推升油價，美股與美債同步承壓，投資人重新評估聯準會 (Fed) 利率路徑，主要指數自歷史高點附近拉回，美國公債殖利率則持續攀升。

華爾街主要指數早盤走低，晶片股賣壓尤其明顯，拖累整體科技股表現。債市方面，美國 2 年期公債殖利率逼近 3 月以來高點，反映市場對短期利率將維持高檔的預期升溫。國際油價同步走高，美國西德州原油 (WTI) 價格突破每桶 101 美元。

美國勞工部公布，4 月消費者物價指數 (CPI) 年升 3.8%，高於市場預期，並創 2023 年 5 月以來新高；按月則上升 0.6%。排除食品與能源價格的核心 CPI 按月上升 0.4%，年升 2.8%。

市場人士指出，最新通膨數據反映伊朗戰事帶來的能源價格壓力與供應鏈干擾已開始傳導至美國物價。

美國總統川普近期對伊朗停火談判進展緩慢明顯表達不滿，而荷姆茲海峽至今幾乎仍處於半封鎖狀態，導致全球重要能源運輸持續受阻，進一步加劇市場對通膨再起的憂慮。

連接波斯灣與外海的荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸要道之一，近期航運幾近停擺，已明顯衝擊全球燃料供應。市場也注意到，多項供應鏈壓力指標開始重現疫情期間的緊張訊號，使各國央行面臨更複雜的政策環境。

JonesTrading 首席市場策略師歐洛克 (Mike O’Rourke) 表示，如果荷姆茲海峽持續封鎖，更高的能源成本可能進一步滲透至核心通膨數據，將對央行形成更大壓力。

此外，英國債市同樣遭遇拋售，長天期公債殖利率重返近 30 年高點，市場對英國首相施凱爾（Keir Starmer）政治前景的不確定性，再度引發投資人對英國財政狀況的疑慮。

截至台北時間周二（12 日）21 時許：

焦點個股：

Under Armour(UAA-US) 早盤股價下跌 17.33%，至每股 5.01 美元

安德瑪 (Under Armour) 股價盤前重挫 14%，該運動服飾業者最新一季每股虧損 3 美分，營收報 11.7 億美元，雙雙遜於市場預期。LSEG 數據顯示，分析師原估每股虧損 2 美分、營收 16.8 億美元，財報失色引發賣壓。

GameStop(GME-US) 早盤股價下跌 2.76%，至每股 22.53 美元

GameStop 盤前下跌逾 4%，此前 eBay 周二拒絕 GameStop 提出的 560 億美元收購提案，主因對交易融資安排存疑。eBay 股價盤前則小幅走低。

Hims & Hers Health(HIMS-US) 早盤股價下跌 12.77%，至每股 25.42 美元

Hims & Hers Health 股價盤前重挫 14%，該遠距醫療業者發布令人失望的財測展望，拖累投資人信心，觸發股價大幅下跌。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月 CPI 年升 3.8%，預期 3.7%，前值 3.3%

美國 4 月 CPI 月升 0.6%，預期 0.6%，前值 0.9%

美國 4 月核心 CPI 年升 2.8%，預期 2.7%，前值 2.6%

美國 4 月核心 CPI 月升 0.4%，預期 0.3%，前值 0.2%

華爾街分析：