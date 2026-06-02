鉅亨網編譯段智恆 2026-06-03 03:00

SpaceX 即將啟動史上規模最大的首次公開募股 (IPO) 之一。兩名知情人士透露，馬斯克 (Elon Musk) 旗下火箭與衛星公司 SpaceX 計劃在 IPO 中尋求約 1.75 兆美元估值，若計入超額配售選擇權(綠鞋機制)，募資規模可望超過 750 億美元，刷新全球 IPO 紀錄。

SpaceX挑戰史上最大IPO 估值上看1.75兆美元(圖：REUTERS/TPG)

消息人士表示，SpaceX 在近期與投資人進行的初步路演溝通中，已向承銷銀行透露相關募資與估值目標。綠鞋機制通常允許承銷商在需求強勁時額外出售最多 15% 的股份。

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此次 IPO 預計採全數新股發行模式，意味募集資金將全數流入公司，而非由現有股東出售持股套現。

SpaceX 預計本周展開正式路演，但最終募資規模及估值仍可能隨投資人反應而調整。若順利完成上市，將成為資本市場史上最大規模 IPO 案之一，也將讓一般投資人首度有機會直接參與馬斯克的太空、衛星通訊與人工智慧願景。

市場普遍認為，SpaceX 上市可能掀起新一波超大型 IPO 熱潮。除了 SpaceX 之外，OpenAI 與 Anthropic 也正積極籌備上市計畫，三家公司未來合計可能為公開市場帶來接近 4 兆美元市值，並吸引全球資金重新配置。

不過，SpaceX 估值仍存在不少爭議。由於公司橫跨航太、衛星通訊、國防及 AI 等多個領域，市場缺乏直接可比的上市同業，投資人必須同時評估星鏈 (Starlink) 成長潛力以及馬斯克長期布局帶來的價值。

對許多投資人而言，這項投資某種程度上也是押注馬斯克本人。市場認為，馬斯克過去成功打造特斯拉 (Tesla) 的經驗，以及其在散戶投資人間的強大號召力，可能有助推升 IPO 認購需求。

然而，SpaceX 目前仍面臨獲利挑戰。根據公開文件，公司三大業務中僅星鏈所屬的衛星通訊部門持續獲利，其餘業務仍處於燒錢階段。

財務數據顯示，截至 3 月底止第一季營收為 46.9 億美元，高於去年同期的 40.7 億美元；但每股虧損由去年同期的 0.18 美元擴大至 1.27 美元。2025 年全年營收則由前一年的 140.2 億美元增至 186.7 億美元，但公司由獲利 7.91 億美元轉為虧損 49.4 億美元。