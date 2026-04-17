鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-17 23:30

綜合外媒周五 (17 日) 報導，在伊朗宣布荷姆茲海峽於停火期間「全面開放」供商業船隻通行後，全球金融市場出現明顯重定價，能源價格大幅回落，美元走弱，黃金與風險資產同步波動，顯示投資人對中東局勢降溫的預期快速升溫。

荷姆茲重啟引發跨資產重新定價：油氣重挫、美元走弱、金價反彈(圖：REUTERS/TPG)

能源價格重挫 市場重新評估供應風險

‌



在消息公布後，國際油價與天然氣價格同步大跌。布蘭特原油一度跌破每桶 90 美元，回落至約 88 美元水準，抹去本周漲幅；西德州原油亦跌至約 84 美元。歐洲天然氣價格盤中重挫近一成至每兆瓦時約 38 歐元，反映市場對供應中斷風險的擔憂顯著降溫。

分析師指出，市場目前已開始反映「衝突與封鎖接近結束」的情境。不過，亦有觀點提醒，此次開放仍存在限制，例如航行須依照伊朗規劃路線進行，且美國對伊朗港口的海上封鎖仍持續，顯示航道尚未完全恢復正常運作。

此外，燃料油與柴油等中間餾分油價格跌幅尤為明顯，盤中一度重挫逾 15%，反映先前航道受阻對成品油供應鏈的衝擊正在快速修正。量化交易資金亦同步調整部位，部分趨勢型基金大幅減碼原油多單，可能進一步放大價格波動。

市場人士指出，未來關鍵在於航道能否持續安全運作。若未來數日航運未再受干擾，市場信心將逐步回穩；但在確認風險完全消退前，運價波動與供應鏈壓力仍可能持續存在。

美元走弱、黃金反彈 避險資產同步調整

在能源價格回落與風險情緒改善下，美元同步走弱。彭博美元指數下跌約 0.5%，回吐自伊朗戰事爆發以來的漲幅，顯示避險需求降溫。分析師指出，隨市場對停火與後續談判抱持樂觀態度，資金開始轉向其他貨幣與風險資產。

不過，市場仍保持一定程度警戒。策略師認為，停火安排仍具脆弱性，投資人短期內仍將高度關注相關消息發展，匯市可能維持震盪格局。

另一方面，金價則在美元走弱與公債殖利率下滑帶動下反彈，一度上漲逾 2% 並觸及近一個月高點。分析指出，金價近期走勢呈現與油價、美元反向連動的特徵，在戰事初期曾因流動性壓力下跌，近期則隨局勢降溫逐步回穩。

市場人士指出，本波跨資產價格調整，反映投資人快速將情境從「能源供應中斷」轉向「衝突降溫與供應恢復」，帶動原先累積的避險部位出現集中平倉。不過，由於荷姆茲海峽實際通行情況仍取決於安全與政治條件，市場短期內仍可能隨消息面反覆波動，顯示目前行情仍高度依賴地緣政治發展。