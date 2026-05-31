鉅亨網編輯林羿君 2026-06-01 06:30

投資人正將目光投向亞洲供應鏈，視其為美國新一波股票發行熱潮的潛在受惠者，尤其看好伺服器零組件與特殊材料製造商。

市場分析指出，SpaceX、OpenAI 與 Anthropic 即將進行的股權融資，可能帶動新一輪科技支出，其中部分資金將流向亞洲硬體廠商，包括生產散熱設備、電力設備等關鍵零組件的企業。

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對此，基金經理人正跳脫傳統的指標性晶片大廠，轉向尋找能夠直接受惠於 AI 基礎建設支出、且估值依然偏低的伺服器組裝與晶片設計商。

近期，包括南韓半導體巨頭 SK 海力士、三星電子，以及三星電機、大宇建設和 LG 電子等相關標的，其股價與後續表現皆備受市場期待。

隨著美國迎來前所未見的 IPO 與募資浪潮，市場正積極尋找相關受惠企業，而亞洲供應鏈逐漸成為投資焦點。

投資人的核心邏輯在於，SpaceX、Anthropic 與 OpenAI 預計募得的數百億美元資金，將啟動新一波科技投資，其中相當大一部分可望流向伺服器零件、特殊材料、散熱元件與電力設備製造商。

對亞洲股市而言，這可能成為推動歷史性多頭行情邁向下一階段的重要催化劑。

然而，在經歷了驚人的漲幅之後，部分投資人對目前偏高的估值感到不安，轉而看好下一階段將孕育出新一代的市場贏家。

瀚亞投資（香港）亞洲股票投資組合專家 Ken Wong 表示，在亞洲晶片股估值顯得過高之際，AI 相關 IPO 有望進一步推升資本支出熱潮。因此，他們目前的亞洲科技策略已選擇減碼半導體，並將更多焦點放在電子零組件製造商。

為了爭奪 AI 領域的領導地位，Meta(META-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等巨頭紛紛在運算網路上投入巨資。而預期中的股權融資，有望緩解市場對於在債務攀升下資金可持續性的擔憂。

IG International 市場分析師 Fabien Yip 指出，除了最大型超大型雲端業者已承諾投入的 7,500 億美元外，SpaceX、OpenAI 和 Anthropic 的上市計劃可能還會帶來額外 700 億美元的 AI 相關支出。

AI 熱錢開始往下游流了

這股資金外溢效應，在晶片製造商最新的一季財報中已顯露無遺。隨著 AI 熱潮走向成熟，市場資金顯然已開始從純晶片概念股向外擴散。

在今年 MSCI 亞太指數中，表現名列前茅的標的包括南韓三星電機和日本揖斐電（Ibiden）等伺服器電子零組件，以及半導體特用材料和製程供應商。

而在更為新奇的投資標的中，IG 分析師 Yip 特別點名了日本衛浴大廠 TOTO，因其為半導體製造設備提供了關鍵的陶瓷材料。

受惠於 AI 帶來的新需求與供給吃緊，亞洲晶片廠近年獲利大幅成長。如今供應瓶頸已逐漸從晶片端向下游延伸，而隨著資本支出持續湧入，這股趨勢可能進一步加劇。

市場對新瓶頸的認知提升，加上技術面因素，也推動 AI 投資範圍從大型晶片股進一步擴散。由於投資組合集中風險與單一個股持股限制，基金經理人正尋找那些獲利才剛開始反映 AI 基建需求的企業。

木星資產管理（Jupiter Asset Management）基金經理人 Sam Konrad 看好負責伺服器組裝的台灣業者鴻海 (2317-TW) 、廣達 (2382-TW) ，以及晶片設計大廠聯發科 (2454-TW) 。

他表示，AI 的資本支出週期將延續多年，投資人傾向尋找能直接受惠、但本益比依然偏低的企業。

法國巴黎資產管理的 Song Zhe 則指出，下一波漲勢應會落實在特定個股上，而非全面性的半導體通膨性交易。

其團隊目前正聚焦於台灣與中國的先進封裝、載板、測試、光通訊、電力、散熱及伺服器相關企業，因在這些領域中，獲利預估的上修空間依然能支撐其當前估值。

此外，也有人將資金投入聊天機器人之外的 AI 應用領域，例如機器人技術和自駕車。這個新興的「實體 AI」（Physical AI）領域，在輝達 (NVDA-US) 積極拓展相關業務的推動下大受鼓舞，也進一步推升了如合作夥伴 LG 電子等企業的股價。

電力成為下一個關鍵瓶頸

與此同時，電力供應被視為另一個核心關鍵。隨著資料中心大幅擴建，加上中東局勢推高油價，核能與替代能源的發展潛力正備受矚目。

太陽能廠 HD 現代能源解決方案（HD Hyundai Energy Solutions）與核能相關概念股大宇建設（Daewoo Engineering & Construction），在今年漲幅冠居全球的南韓股市中名列前茅。

與此同時，印度阿達尼集團（Adani Group）大舉進軍綠能數據中心，推升旗下能源部門表現，也成為印度少數的 AI 概念投資標的。

瑞士蓋姆投資基金經理人 Jian Shi Cortesi 認為，電力是「最被市場低估的瓶頸點」，但她同時警告，相較於第一階段，AI 熱潮的下一階段可能伴隨更大的風險。

她指出，一旦 AI 實質需求無法支撐如此龐大的支出規模，企業便可能削減資本支出，使市場面臨基礎建設過剩及估值大幅修正的窘境。

瑞士 - 亞洲金融服務基金經理人 Brian Ooi 則將 SpaceX、OpenAI 和 Anthropic 的資金募集，視為繼續投資 AI 類股的積極訊號。他同樣看好電力領域，特別關注變壓器、燃料電池、電纜、燃氣輪機等重電設備。