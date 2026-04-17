鉅亨網編譯段智恆 2026-04-18 02:30

冶煉廠變挖礦基地？美鋁舊工廠擬賣比特幣公司(圖：REUTERS/TPG)

美鋁執行長奧普林格 (Bill Oplinger) 在周五受訪時表示，公司已與 NYDIG 進入「接近達成協議」的階段，出售標的為位於聖羅倫斯河沿岸的 Massena East 廠區，預計將於今年中完成交易。這項交易為美鋁處分閒置資產計畫的一部分，公司目前正尋求出售美國境內約 10 座已停用的冶煉廠。

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此次出售的 Massena East 廠區具備紐約州電力管理局提供的水力發電資源。該廠於 2014 年關閉，原因在於營運競爭力不足。美國鋁業自 2000 年代初期以來持續萎縮，高能源成本與海外低成本競爭者壓力，導致多座冶煉廠關閉或轉型。

類似交易已在產業中出現。今年 2 月，美鋁競爭對手世紀鋁業 (Century Aluminum)(CENX-US) 已將其位於肯塔基州的 Hawesville 冶煉廠出售給數位資產公司 TeraWulf，後者計畫在該地打造數位基礎設施園區，進一步顯示傳統製造業資產正逐步轉向支援新興科技產業。