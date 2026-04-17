冶煉廠變挖礦基地？美鋁舊工廠擬賣比特幣公司
鉅亨網編譯段智恆
《彭博》周五 (17 日) 報導，美國鋁業公司美鋁 (Alcoa)(AA-US) 正接近達成一項資產出售協議，計畫將位於紐約州上州、已停用的鋁冶煉廠用地出售給比特幣礦業公司 NYDIG，顯示傳統工業資產正轉型為數位基礎設施的重要據點。
美鋁執行長奧普林格 (Bill Oplinger) 在周五受訪時表示，公司已與 NYDIG 進入「接近達成協議」的階段，出售標的為位於聖羅倫斯河沿岸的 Massena East 廠區，預計將於今年中完成交易。這項交易為美鋁處分閒置資產計畫的一部分，公司目前正尋求出售美國境內約 10 座已停用的冶煉廠。
報導指出，隨著人工智慧 (AI) 與雲端運算快速發展，市場對高耗電的資料中心與數位基礎設施需求激增，使具備電力資源的傳統工業用地價值重新受到關注。這些舊有冶煉廠多數擁有完善電網連接與能源供應條件，成為數據中心與加密貨幣挖礦業者積極布局的目標。
此次出售的 Massena East 廠區具備紐約州電力管理局提供的水力發電資源。該廠於 2014 年關閉，原因在於營運競爭力不足。美國鋁業自 2000 年代初期以來持續萎縮，高能源成本與海外低成本競爭者壓力，導致多座冶煉廠關閉或轉型。
類似交易已在產業中出現。今年 2 月，美鋁競爭對手世紀鋁業 (Century Aluminum)(CENX-US) 已將其位於肯塔基州的 Hawesville 冶煉廠出售給數位資產公司 TeraWulf，後者計畫在該地打造數位基礎設施園區，進一步顯示傳統製造業資產正逐步轉向支援新興科技產業。
分析人士指出，隨著 AI 與加密產業對電力需求持續攀升，具備能源優勢的舊工業設施將成為稀缺資源，相關資產轉手交易預料將持續增加。不過，NYDIG 尚未對此次交易發表評論。
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