〈熱門股〉南亞Q1轉型電子材料布局有成 股價周漲13.15%挑戰百元

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-31 22:37

塑化股南亞 (1303-TW) 持續推動電子材料轉型，在人工智慧 (AI) 加持下，今 (2026) 年第 1 季單季獲利超越前 3 年度獲利總和，公司今 (2026) 年第 1 季轉型狀況也漸入佳境，加上第 3 季即將進入石化業旺季，南亞上周成交量爆量近 49.3 萬張，外資單周由賣轉買激勵下，周漲 13.15%，周 K 連收 2 紅，股價距百元大關僅一步之遙。

南亞Q1轉型電子材料布局有成 外資轉買股價周漲13.15%。(圖：shutterstock)

南亞在上周五股東會上，董事長吳嘉昭公開表示，南亞在第 1 季電子產品及材料營收占比已過半，第 2 季可望再大幅躍進，預期今年獲利將是相當亮麗一年。

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吳嘉昭在會中也表示，目前觀察這波 AI 浪潮持續擴散，從伺服器，資料中心擴張至算力等，已朝地端、邊緣運算，和各種 ASIC 客製化的需求不斷冒出來，預料 AI 還會一直發展下去，技術愈來愈成熟，各種應用愈來愈多，暫時不擔心 AI 泡沫。另對美伊戰爭對於電子材料產品並無造成影響，預期這波 AI 浪潮還會繼續發展下去。

據法人報告預估，南亞今年稅後純益有望超過 700 億元，EPS 有望倍增，主要受惠於 AI 伺服器市規模持續擴大，南亞電子材料產品營收將持續維持增長態勢，產品組合的改善有望提升整體營運表現，加上業外南亞科獲利貢獻大幅改善下，給予買進 (Buy) 的投資建議。

南亞指出，近年石化產業面臨新增產能大量開出，造成市場產能過剩，但南亞自成立以來歷經多次產業轉型，從第 1 季電子及材料營收占營收比重觀察，公司已逐步轉向電子為主的多元布局。