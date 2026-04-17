鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-04-17 21:46

美股主要指數周五 (17 日) 開盤走高，延續近期反彈走勢，主因伊朗宣布荷姆茲海峽已「全面開放」供商業船隻通行，隨以色列與黎巴嫩達成停火協議，中東局勢降溫帶動市場風險偏好回升。

三大指數開盤同步上揚，道瓊工業指數一度大漲約 700 點，資金回流風險資產；與此同時，國際油價與美元走弱，顯示市場對能源供應中斷與通膨壓力的憂慮明顯緩解。

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截稿前，道瓊工業指數漲近 550 點或近 1.2%，那斯達克綜合指數漲近 250 點或近 1.0%，標普 500 指數漲近 0.8%，費城半導體指數漲 1.5%。台積電 ADR 長近 2.5%。

在伊朗宣布荷姆茲海峽「全面開放」供商業船隻通行後，市場風險情緒明顯回升，全球股市延續漲勢，油價與美元則同步走弱。投資人對中東局勢降溫抱持樂觀態度，帶動資金重回風險資產。

美股期貨走高，標普 500 期貨上漲約 0.9%，此前現貨指數已連續兩日創下歷史新高，並有望連續第三周上漲超過 3%，顯示市場自先前戰事引發的震盪中快速反彈。分析指出，隨著美伊雙方釋出降溫訊號，能源市場緊張情緒緩解，加上人工智慧題材與企業財報表現穩健，共同支撐股市動能。

商品市場方面，布蘭特原油價格跌破每桶 90 美元，主要反映市場對供應中斷風險的預期大幅下降。與此同時，美元兌主要貨幣全面走弱，美國公債價格上揚，10 年期公債殖利率下滑 8 個基點至 4.23%，顯示資金配置出現調整。

市場亦關注潛在的外交進展。川普表示，伊朗在與美國的談判中已作出關鍵讓步。另有媒體報導，雙方正討論一項方案，可能涉及美方解凍約 200 億美元的伊朗資金，換取德黑蘭放棄其濃縮鈾庫存。不過部分中東與歐洲官員指出，全面和平協議仍可能需要約六個月時間才能達成。

市場人士指出，隨著中東局勢逐步穩定，投資焦點將重新回到基本面，尤其是企業財報。EFG 資產管理副投資長表示，目前企業獲利預期仍維持強勁，與整體經濟基本面相符，為股市提供支撐。

從技術面來看，標普 500 僅用 11 天便從超賣區域迅速進入超買區間，創下 1982 年以來罕見的快速反彈紀錄。市場動能轉變被認為與避險部位解除、程式交易買盤以及避險基金回補空單有關。那斯達克指數連續 12 日上漲並創新高，儘管如此，科技股估值仍接近過去 10 年平均水準，並未出現明顯過熱跡象。

策略師指出，目前市場漲勢主要由停火樂觀情緒與油價回落所支撐，整體資產表現回到年初以來的正常區間。不過，隨著短期漲幅已大，後續走勢仍須觀察基本面與資金動向是否能持續支撐市場。

截至台北時間周五（17 日）21 時許：

焦點個股：

Netflix(NFLX-US) 早盤股價下跌 11.29%，至每股 95.62 美元

串流平台 Netflix 盤前股價下跌約 10%，主因公司第二季財測不如市場預期。Netflix 預估每股獲利 78 美分，低於 LSEG 調查分析師預期的 84 美分。此外，共同創辦人兼董事長海斯汀 (Reed Hastings) 宣布將於任期 6 月屆滿後退出董事會，也對股價造成壓力。

甲骨文 (ORCL-US) 早盤股價上漲 3.19%，至每股 184.03 美元

甲骨文盤前股價上漲約 2%，有望連續第六個交易日收紅。該股本周累計漲幅已超過 30%，可望創下 1999 年以來最佳單周表現，顯示市場持續看好其近期動能。

美鋁 (AA-US) 早盤股價下跌 10.15%，至每股 63.27 美元

鋁業大廠美鋁 (Alcoa) 盤前股價下跌約 2%，因最新一季財報不如預期。公司調整後每股獲利為 1.40 美元，低於市場預期的 1.49 美元；營收為 31.9 億美元，同樣不及預估的 32.8 億美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：