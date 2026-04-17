鉅亨網編譯段智恆 2026-04-17 21:08

綜合外媒報導，在以色列與黎巴嫩達成為期 10 天停火協議後，伊朗周五 (17 日) 宣布，荷姆茲海峽於停火期間「全面開放」供商業船隻通行，為中東緊張局勢降溫釋出重要訊號。

伊朗外交部長阿拉奇 (Seyed Abbas Araghchi) 透過社群媒體表示，所有商業船舶可通行荷姆茲海峽，但須依照伊朗海事機構規劃的「協調航道」航行。該水道自 2 月底美國與以色列對伊朗發動軍事行動以來幾乎處於封鎖狀態，即使在美伊停火期間，通行仍高度受限，每日僅有少數船隻能夠通過。

‌



荷姆茲海峽為全球最重要的能源運輸要道之一，戰前約有五分之一的全球石油與液化天然氣（LNG）經此通行，其封鎖曾引發市場對供應中斷與通膨升溫的高度憂慮。

美國總統川普在伊朗宣布後隨即於社群媒體發文表示，「伊朗剛剛宣布航道全面開放並可全面通行，謝謝！」

圖：川普 Truth Social

隨後又進一步指出，荷姆茲海峽雖已全面開放並恢復商業運作，但針對伊朗的海上封鎖措施仍將持續，直到雙方協議「百分之百完成」為止，並強調談判進展迅速，多數條件已完成協商。

圖：川普 Truth Social

此次開放與以黎停火同步，被視為推動更廣泛和平協議的關鍵一步。川普表示，伊朗在談判中已作出「關鍵讓步」，並稱雙方正接近達成協議。不過，外界仍關注美伊在濃縮鈾與長期停火條件上的分歧。

值得注意的是，美國與伊朗近期在巴基斯坦舉行的高層會談尚未取得突破，顯示雙方在終止衝突的核心議題上仍存歧見。伊朗國會議長卡利巴夫先前亦指出，任何長期停火安排須納入黎巴嫩戰事，凸顯區域衝突彼此交織。