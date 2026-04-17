鉅亨網編譯段智恆 2026-04-17 22:20

在伊朗宣布荷姆茲海峽於停火期間全面開放後，全球金融市場出現明顯正面反應，股市與債市同步走揚，油價與美元則大幅回落。不過，多位華爾街與歐洲策略師指出，市場此波反彈雖反映對局勢降溫的樂觀預期，但對於停火能否持續以及航道是否長期維持開放，仍存在高度不確定性。

截稿前，6 月交割的布蘭特原油期貨下跌 10.59%，至每桶 88.86 美元；5 月交割的西德州原油期貨下跌 10.84%，至每桶 84.43 美元。

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能源供應回歸預期 市場迅速重新定價

分析師普遍認為，市場本次快速反應的核心，在於能源供應中斷風險顯著下降。Lloyds 外匯策略師 Nick Kennedy 指出，市場關注的重點在於干擾持續時間，「航運越快恢復正常，市場就越能重新評估前景」，目前價格走勢已朝正向發展。

Pepperstone 資深策略師 Michael Brown 也表示，儘管先前已有停火安排，但荷姆茲海峽實際上仍長時間處於難以通行的狀態，導致大宗商品供應持續緊張。如今若航道恢復至接近戰前水準，將有效消除對全球經濟的「重大尾端風險」，這也是市場出現強勁反彈的主因。

多位市場人士亦指出，油價急跌是帶動整體資產價格變動的關鍵因素。Mischler Financial 董事 Tom Di Galoma 直言，「油價下跌正是這波行情的核心驅動力」，並認為目前市場主要反映來自中東的利多消息。不過他也提醒，停火是否能延續、航道是否完全恢復，仍需時間驗證。

降溫有助政策轉向 但不確定性仍高

從政策角度觀察，市場對利率前景的預期也隨之調整。Mizuho 多資產策略師 Evelyne Gomez-Liechte 認為，荷姆茲局勢緩和降低了央行緊急升息的必要性，市場敘事已逐步轉向「暫停觀望」，尤其對歐洲央行與英國央行而言，將更傾向評估後續發展，而非持續升息。

FX Street 分析師 Joseph Trevisani 指出，儘管市場對伊朗承諾仍抱持一定懷疑，但實際行動已足以影響資產價格，「市場看到的是潛在解決方案，這將推動股市上行，同時壓抑美元走勢」。他也補充，隨能源供應恢復，通膨壓力有望緩解，進一步影響利率預期。

然而，Danske Bank 策略師 Lars Skovgaard 則相對保守，認為這項發展雖具正面意義，但未必足以推動市場持續大幅上漲，較可能出現的是產業與區域輪動，例如歐洲市場相對美國表現較佳，以及新興市場出現反彈。